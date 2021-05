La nouvelle éco : Atelier mobilier redonne vie à de vieux meubles

Le 3 avril dernier Jennifer ouvrait Atelier mobilier, une petite boutique installée dans la commune marnaise de Jâlons. Dans cette boutique elle retape des meubles et des objets chinés et propose aussi des produits d'artisans locaux.

"Dans cette boutique, vous êtes dans ma tête !". C'est ainsi que Jennifer résume Atelier mobilier, ouvert depuis à peine un peu plus d'un mois à Jâlons (Marne). Tous les objets vendus ici ont été chinés par la propriétaire des lieux : "Tous les jours, dès le matin quand je me lève, le soir aussi, je cherche des meubles à retaper". Une passion pour cette ancienne pâtissière qui a d'abord redonné vie à des meubles pour le plaisir.

De fil en aiguille Jennifer commence à vendre ses créations et après un an de recherche, elle trouve enfin ce local de 100 mètres carrés pour 400 euros de loyer par mois. "C'est un investissement de s'installer dans une boutique, mais les retombées valent le coup", explique Jennifer. Parce que même si aujourd'hui elle ne vend que 10% via cette boutique et le reste via Facebook ou Instagram, "Cet endroit n'est pas pour rien dans les 90% car ça me permet de mettre en situation les meubles, de raconter leur histoire", dit-elle.

Jennifer redonne vie à de vieux meubles dans un style "campagne chic" - Capture d'écran

Pour retrouver les créations de Jennifer c'est ici sur Instagram : https://www.instagram.com/ateliermobilier/

"Dans cette boutique vous êtes dans ma tête", dit Jennifer - Capture d'écran

C'est une ambiance comme chez mamie", sourit Jennifer

Outre les meubles que Jennifer chine elle-même, il est aussi possible de lui déposer un meuble que vous possédez et que vous voulez faire revivre : "Certains m'envoient des photos et puis on voit ensemble si c'est mon style ou pas, mais il faut compter au moins 2 à 3 mois parce que j'ai une liste d'attente". Sans doute aussi parce que Jennifer fait attention à ses prix de vente : "Je vends au prix auquel moi je pourrais acheter, donc je suis dans la fourchette basse du marché et parfois quand je vois certains prix, je trouve que c'est vraiment trop cher !".

Grâce à cette boutique Atelier mobilier, Jennifer a aussi la volonté de mettre en avant des artisans locaux : elle vend déjà des bombes de bain fabriquées à St Imoges ou encore du miel de la commune d'Athis et elle est à la recherche d’une savonnerie pour compléter son offre.