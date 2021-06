La nouvelle éco : Atout Vélo Pro développe la bicyclette en entreprise

Depuis quelques mois, les demandes de devis sont plus nombreuses sur le bureau de Gonzague Prouvost, le patron fondateur d'Atout Vélo Pro, une entreprise fléchoise qui propose d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'équiper de vélo pour leurs salariés. "Avec les grèves ou les embouteillages, il y a avait déjà de l'intérêt pour le vélo, mais depuis la crise sanitaire, explique-t-il, les gens veulent éviter les transports en commun. Du coup, le vélo, ainsi que le co-voiturage, se développent beaucoup." Une aubaine pour cette société lancée en 2019.

Le principe des packs mobilité proposés par Atout Vélo Pro ? "Soit on met un parc de vélos partagés à disposition, que les salariés peuvent utiliser comme ils veulent en réservant au préalable, soit on peut imaginer des vélos attitrés, des vélos de fonction." Atout Vélo Pro installe les vélos, assure leur maintenance. Et collecte le loyer, soit environ 49 € par mois et par vélo pour une prestation standard. Le contrat est généralement passé pour trois ans. Et beaucoup d'entreprises privilégient des vélos électriques.

La flotte de vélos du groupe Ouicare - DR

En ville, la formule séduit aussi bien de petites structures urbaines comme des cabinets d'avocats ou des études de notaires, que des groupes importants comme Oui Care. "Avec leur installation dans leur nouveau siège, près de la gare, on leur a mis dix vélo pour le moment, pour 450 salariés. C'est en premier test et si ça fonctionne bien, on pourra agrandir la flotte." Des vélos qu'Atout Vélo Pro propose en plus de personnaliser, aux couleurs de l'entreprise.