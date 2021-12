La nouvelle éco : attirer les touristes en dehors de Beauvais

Comment attirer les touristes au-delà et en dehors de Beauvais ? L'agglomération du Beauvaisis a mené des études et va développer dix-sept actions pour inciter les visiteurs à découvrir les alentours de la capitale isarienne.

La cathédrale Saint-Pierre à Beauvais truste la grande majorité des touristes. Avec plus de 181 000 visiteurs en 2019, c'est le deuxième site culturel le plus fréquenté de l'Oise après le domaine de Chantilly. Il y a deux ans, des études ont été lancées pour élargir les destinations touristiques. L'objectif étant de diriger les visiteurs vers d'autres points culturels ou de loisirs du Beauvaisis, afin de diversifier l'offre touristique et multiplier le nombre de visiteurs.

L'agglomération du Beauvaisis a donc lancé des études pour trouver des solutions pour attirer davantage de touristes en dehors de Beauvais (sans toutefois perdre ceux qui viennent pour la capitale isarienne). Elle va développer dix-sept actions pour inciter les visiteurs à découvrir les alentours de la capitale départementale. Réécoutez la nouvelle éco de France Bleu Picardie en cliquant sur le replay ci-dessous.