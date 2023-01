La Nouvelle éco : au Blanc, l’histoire du magasin Moenne-Loccoz va se poursuivre

Le magasin Moënne-Loccoz, spécialisé dans le prêt à porter hommes et femmes de qualité et les vêtements de travail, est un des plus anciens commerces de la ville du Blanc. Il fut créé en 1936 par René Moënne-Loccoz, qui avait quitté sa Haute-Savoie natale pour se mettre à son compte et s’installer dans l’Indre. Ses deux fils prirent la suite dans les années 1970 et développèrent notamment l’activité en faisant des tournées dans les campagnes à bord d’un camion-boutique. Depuis 1999, la boutique de la rue Pierre-Collin de Souvigny était tenue par Sylvie Auteau Moënne-Loccoz, la fille de Robert, qui y travaillait depuis 1977.

Une rencontre fortuite

Depuis le début de l’année, elle a passé la main Fabienne Gautron, une habitante de Migné âgée de 40 ans. “J’ai été couturière dans plusieurs entreprises du département. En 2020 je me suis lancée dans la création d’une micro-entreprise, Les Petits Brennous, avec l’idée de proposer des vêtements premier âge et enfant. Ma marraine était Sylvie Auteau Moënne-Loccoz. C’est comme cela que l’on s’est rencontré”, explique la Brennouse.

De fil en aiguille, la gérante du magasin l’informe qu’elle recherche une personne pour prendre sa succession, faute d’avoir trouvé un ou une candidate dans sa famille. L’idée fait petit à petit son chemin dans la tête de Fabienne Gautron qui vient régulièrement l’aider à la boutique. “J’avais envie de liberté et puis j’aime bien apprendre. Mes enfants sont grands, je me suis dit “je tente” et on verra bien”, confie-t-elle.

Après quinze jours de fermeture début janvier pour changer le papier peint et le revêtement de sol, le magasin a rouvert le 17 janvier pour la plus grande satisfaction de la clientèle. On y trouve désormais les fameuses pantoufles du Berry fabriquées à Vatan. Fabienne Gautron va bien entendu poursuivre la vente de vêtements de travail (bâtiment, santé, métiers de bouche...), qui représente environ la moitié du chiffre d’affaires. Et elle a pour projet de reprendre les tournées dans les résidences pour personnes âgées qui se sont arrêtées au moment du Covid.