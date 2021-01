La nouvelle éco : "Au boulot à vélo" fait de plus en plus d'adeptes à Strasbourg

"Il y a trois ans, nous étions une vingtaine, cette année près de 70, et de 1.500 kilomètres on est passé à 15.000", sourit Christian Laemmel, journaliste et coordinateur du challenge à France 3 Grand-Est. L'entreprise médiatique est d'ailleurs la gagnante de la 11eme édition du challenge "Au boulot à vélo", lancé par l'association CADR67 du 23 au 28 novembre dernier. Au total 7.500 salariés de 340 entreprises de l'Eurométropole de Strasbourg se sont prêtés au jeu.

Exporter le concept en France

Journaliste, mécanicien, architecte... Le challenge a attiré tout type de profil, dans des entreprises de différentes tailles. 80 nouvelles structures ont rejoins le mouvement cette année. L'association CADR67, en charge de l'événement, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

Elle envisage maintenant de présenter le concept dans toute la France. "Il y a Bordeaux, Rennes, Bordeaux qui ont répondu", énumère Alain Jund, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, "nous allons formaliser cet appel dès la semaine prochaine." En parallèle, l'association CADR67 veut ouvrir le challenge à 100 participants partout en France pour le mois de juin prochain.

70 à 100 millions d'euros dans des pistes cyclables

L'Eurométropole de Strasbourg est aujourd'hui traversée par quelque 600 kilomètres de pistes cyclables. 70 à 100 millions d'euros vont être investis dans les cinq prochaines années pour agrandir ce réseau. "Pour amener de la sécurité et surtout pour aller plus loin au niveau de l'agglomération, que se soit vers Osthoffen ou Breuschwickersheim, ou vers Lampertheim et Eckwersheim au Nord", décrit Alain Jund.

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

