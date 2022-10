La nouvelle éco : au Bourgneuf-la-Forêt, il y a de tout à des prix imbattables chez "Les trouvailles de Caro"

"Les trouvailles de Caro" ont ouvert le 21 septembre dernier. La boutique se situe dans la maison même de sa créatrice. C'est un projet qui trottait depuis un bout de temps dans la tête de Caroline Bigot-Saliou : "on est plus dans un lieu convivial que dans un commerce. Ce ne sont que des objets de seconde main que je suis allé chiner à droite à gauche. C'est une passion depuis longtemps pour moi. ce sont des objets qui ont droit à une seconde vie et qui sont tout à fait utilisables."

ⓘ Publicité

Un slogan résume bien le concept : "Une boutique qui fait du bien à la planète et qui fait du bien à votre porte-monnaie". Les produits exposés dans la pièce sont vendus à des prix imbattables : "des prix extrêmement raisonnables", explique Caroline Bigot-Saliou. "La première réflexion des personnes qui entrent dans la boutique, c'est de me dire que les prix sont très bas. Par exemple, j'ai vendu il y a peu un petit vase en cristal à deux euros. Il y a des robes à deux, trois, quatre euros. Les plus chères doivent être à dix euros. On essaie en fait de rester à 20% du prix du neuf."

Mireille Ragain n'habite pas très loin à Saint-Ouen-des-Toits. Elle a été séduite par le concept : "j'ai adhéré à ce projet parce que c'est dans un lieu atypique qui n'a rien à voir avec un commerce. C'est une ambiance très cosy. Cela donne envie de venir, d'y rester, de regarder, de contempler, de flanner et c'est tout ça qui m'a beaucoup séduite dans cette boutique. Ce sont des jolies petites choses qui sont très originales et que l'on a envie de voir vivre dans sa propre maison."

Dans cette maison, Caroline Bigot-Saliou propose également des chambres d'hôtes.