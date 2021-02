La nouvelle éco : au centre de vacances Les Isards de Formiguères, une saison "volée par le Covid"

Fermé depuis le mois de décembre dernier, le centre de vacances Les Isards à Formiguères (Pyrénées-Orientales) n'accueille désormais plus aucun groupe à cause des restrictions liées au Covid-19. L'établissement espère tenir "jusqu'à l'été".

"Aujourd'hui, on vit dans un centre fantôme". Jean-Pierre Kérivel, le gérant du centre de vacances les Isards à Formiguères, ne cache pas son désarroi après quasiment deux mois de fermeture. "On essaye de garder le moral mais c'est difficile". D'ordinaire à cette période, ce centre d'une centaine de lits affiche complet.

Avec 1.500 nuitées, les vacances de février ça représente pour nous 30 à 40% de notre chiffre d'affaires de la saison d'hiver et là, il n'y a personne.

Une situation qui s'avère être un crève-cœur pour le responsable du site. "Nous avons le sentiment d'une saison volée par le Covid-19. Notre ADN, c'est de recevoir des enfants pour leur faire découvrir le milieu montagnard, c'est le plaisir de les voir le soir à la veillée. Et là c'est le silence." Pour autant, pas question de dénoncer les mesures de restrictions sanitaires mises en place. "Les responsables des centres d'accueil sont des gens responsables. La mise en place de protocoles sanitaires serait envisageable, mais ça serait des opérations lourdes et délicates. Nous ne remettrons jamais en cause les mesures de protection prises par le gouvernement".

Le centre de vacances des Isards compte sur les mesures de soutien gouvernemental pour surmonter le manque à gagner. "J'espère que grâce à ces aides on pourra passer cette période catastrophique et ne pas creuser encore plus les déficits, explique Jean Pierre Kérivel. Il faut vraiment s'appuyer sur un cabinet d'expert-comptable et réussir à faire la jonction jusqu'à l'été prochain. L'espoir fait vivre..."

Réécoutez l'interview de Jean-Pierre Kérivel.