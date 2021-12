La nouvelle éco : au centre postal de Beauvais c'est le rush

C'est la période de rush pour les facteurs qui livrent des colis. Entre le black friday et Noël, c'est le moment où l'activité est la plus intense. Exemple au centre de tri postal de Beauvais (Oise).

Centre de tri postal (courriers et colis) de Beauvais (Oise).

Quinze intérimaires sont déjà là pour prêter main forte aux cent trente facteurs qui livrent les colis dans le Beauvaisis. Au centre postal de Beauvais (Oise), c'est déjà l'affluence de Noël. Entre les commandes du black friday et celles de Noël, les chariots du site ne désemplissent pas. Et même si cette année sera moins intense que l'année dernière, période où les confinements et le covid ont incité les clients à faire leurs achats à distance en masse, la Poste s'attend à une année bien chargée pour ses envoyés du Père Noël.

Angélique la factrice trie ses colis tous les matins pour organiser sa tournée de sept heures, parfois davantage en période de Noël. © Radio France - Marine Chailloux

