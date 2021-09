La Nouvelle Éco - Le château de Mesplès : "le maître-mot dans ce genre d'investissement, c'est la passion"

En arrivant dans le vestibule du château, la musique d'époque nous plonge tout de suite dans l'ambiance 18e siècle qu'aiment tant Frédéric et Serge, les deux propriétaires. Pourtant, quand ils l'ont visité pour la première fois il y a sept ans, avant de l'acheter, il n'était pas facile de s'y projeter. "Le château n'avait pas été ouvert depuis 40 ans, il était humide, sentait le moisi... Tout était réuni pour que l'on parte en courant, mais on est tout de suite tombés amoureux du sol en marbre et des portes moulurées. On s'est dit qu'il fallait absolument investir dans ce monument !", raconte Frédéric.

L'entrée du château, à Saint-Goin. © Radio France - Manon Claverie

La rénovation financée sur leurs fonds personnels et des aides publiques

Passionnés d'Histoire, régionale en particulier, le Béarnais et le Landais avaient dans l'idée d'acheter un monument à un prix attractif et de le rénover, selon leurs moyens, sur leur temps libre. C'est ce qu'ils ont fait en août 2014 à Saint-Goin, en achetant cette propriété construite en 1715 de 700 m² avec une extension de 200m², 5 hectares de terrain, une maison attenante de 60m² dans laquelle ils vivent, et des écuries.

Il a d'abord fallu mettre le bâtiment hors d'eau, refaire les toitures et certaines charpentes, installer une soixantaine de fenêtres et faire des travaux d'assainissement. "Pendant ces travaux nous sommes tombés sur des tombes du 14-15e siècle et du 18e siècle, près de l'église qui se trouve à côté. Mais pas de trésor ni de bijoux, malheureusement, plaisante Frédéric. Cela aurait pu nous aider à financer les travaux qu'il nous reste à faire !" Les deux propriétaires ont déjà dépensé plus de 350 000 euros pour réaliser le plus gros des travaux. Et ce n'est pas fini. Ils veulent par exemple rénover les murs extérieurs, en galets, avant qu'ils ne tombent complètement en ruine.

Le grand salon du château de Mesplès. © Radio France - Manon Claverie

Pour cela, en plus de leurs fonds personnels, ils ont reçu une aide de la Fondation du Patrimoine - 1 % du budget travaux - et bénéficient d'une défiscalisation qui les autorise à déduire 50 % de leurs investissements, de leurs revenus imposables. "Ce n'est pas une subvention directe mais cela nous a permis d'obtenir entre 15 et 20 % du budget global de rénovation", explique Frédéric. Ils ont également monté un dossier pour obtenir un financement du Conseil départemental, de 30 % de leur budget prévisionnel pour les futurs travaux.

Le salon familial. © Radio France - Manon Claverie

Frédéric et Serge organisent également de petits événements, des pièces de théâtres, des lectures ou des concerts par exemple, pour faire vivre le château tout en demandant parfois une participation de 3-4 euros aux participants. "Cela ne nous rapporte pas grand chose, mais nous permet par exemple d'acheter quelques arbres ou des rosiers..." Quoi qu'il en soit ils souhaitent que le château garde "une trace du passage du temps. Nous n'avons pas de projet commercial à proprement parler pour le monument. On ne va pas le transformer en chambres d'hôtes, par exemple, où les clients attendraient un bâtiment complètement droit, aux normes, sans fissures...." Les deux actifs ne cherchent pas à en tirer un bénéfice particulier : "On ne fait pas cela pour en vivre et en tirer un revenu tous les mois. Le maître-mot dans ce genre d'investissement, c'est la passion".

Cinq hectares de terrain, dont ce jardin d'agrément qui était rempli de ronces lorsque les propriétaires actuels ont acheté, entourent le château. © Radio France - Manon Claverie

Les tapisseries d'Aubusson, dans le grand salon. © Radio France - Manon Claverie