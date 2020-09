La nouvelle éco : au Cheylas, Lignoroc fabrique du béton avec du bois

Remy Ischia, l'un des responsables de Ligoroc était l’invité de "la nouvelle éco" sur France Bleu Isère ce mardi à 7h15 à l'occasion de sa participation au forum "5i" de Grenoble, forum de l'innovation et des start-up.

Que venez-vous chercher au forum "5i" ?

Des sous, des financements, c'est l'objectif de notre présence à ce forum. Nous espérons trouver des fonds pour déménager, pour nous installer dans un nouveau site industriel plus grand que celui qu’on a aujourd’hui.

Votre concept c’est de faire du béton à partir du bois, comment est-ce possible ?

Le principe effectivement c’est un béton de bois. Le béton traditionnel, c’est du ciment, du sable, de l’eau et des graviers. Et bien nous, on enlève le gravier et le sable et on remplace ça par des copeaux de bois qui sont collés entre eux avec un additif naturel. Ce qui nous offre un produit 100 % naturel et par ailleurs tout aussi résistant que du béton traditionnel. Le bois absorbe les chocs de manière aussi efficace que le béton traditionnel.

Vous annoncez un béton avec un bilan carbone négatif ?

Nous stockons le CO2 à l’intérieur du matériau. Le bois vient de la forêt, pendant toute sa vie il a emmagasiné du CO2. Et nous, en travaillant le bois brut, on capte le CO2 qui était stocké dans les arbres, on le met à l’intérieur du béton. Ce qui fait qu'à la fin on a un matériau qui présente un bilan carbone négatif, de moins de 200 kg de CO2 par mètre cube.

Comment est née cette idée ?

Ça remonte à quatorze ans en arrière, c'est une idée du fondateur de l’entreprise François Cochet qui était confronté à la problématique des déchets de bois issus des scieries. Il avait pour ambition de trouver un moyen de mieux les valoriser et il a eu lidée de faire ce béton de bois.

Aujourd'hui notre matériau est destiné aux acteurs de la préfabrication pour que ce soit eux qui puissent pré-fabriquer les maisons de tout-un-chacun demain.

