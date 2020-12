La Nouvelle Eco : au chômage, il se lance dans la réparation de trottinettes électriques

C'est après avoir reçu en cadeau une trottinette électrique qu'Anthony s'est lancé dans la réparation de ces engins très en vogue. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Ça tombe bien, le jeune homme était au chômage.

Sur une table qu'il a disposé au fond de son garage, Anthony s'active à remettre les pièces détachées d'une trottinette complètement désossée, Il doit faire vite car il y en a au moins cinq autres en attente de réparation. Anthony ne s'attendait pas à avoir autant de demandes lorsqu'il s'est lancé il y a quelques mois "On m'a offert une trottinette électrique pour mon anniversaire, que j'ai beaucoup utilisé mais lorsqu'elle est tombée en panne, j'ai du mettre les mains dans le cambouis et je me suis aperçu que c'était assez compliqué. Je me suis alors demandé ce que des personnes moins manuelles que moi pourrait bien faire si leur trottinette tombait en panne d'où l'idée de proposer mes services de réparateurs".

Crevaisons, problèmes électriques, fourches cassées, la trottinette électrique n'a plus de secret pour Anthony mais il prévient "tout dépend de la panne, je ne sais pas faire de miracle, je ne répare pas les pièces cassées, je les change tout simplement".

La demande de réparation de trottinettes est de plus en plus importante © Radio France - Mohand Chibani

Développer un système de livraison à domicile

En tout cas, le résultat est là : la demande est de plus en plus importante et Anthony ne manque d'idée pour développer son activité "Je pense qu'il va falloir que je trouve un autre local que mon garage et l'idée serait de me rapprocher du centre-ville où les trottinettes électriques sont le plus répandues. J'ai également commencé à communiquer sur les réseaux sociaux mais c'est encore trop récent et je voudrait enfin développer un système de livraison en ayant recours à des livreurs à vélo".

En 2019, 1,6 millions d'engins liés à la micro mobilité ont été vendus en France. Les réparateurs de tronttinettes ont donc un bel avenir devant eux...

