La nouvelle éco : au Crotoy, l'affiche de la colère contre la fermeture prolongée des restaurants

Face à la crise et sans date de réouverture, un restaurateur du Crotoy placarde depuis près d'un mois une grande lettre sur la façade de son établissement.

L'idée lui est venue à la mi-décembre, après sa participation à la manifestation parisienne : afficher sa banderole de la colère, pour alerter sur sa situation dramatique. L'illustration de bon nombre de bars et restaurants, fermés au public depuis la fin octobre.

Patron du "Restaurant du Port" au Crotoy, face à la Baie de Somme, Jean-Philippe Delaunay laisse donc aujourd'hui cette grande lettre blanche sur le thème de Noël, accrochée sur la façade du restaurant, au premier étage. On lit notamment ces phrases "chère mère Noël, j'ai dépensé une fortune ! Peux-tu demander à ton lutin de m'aider pour éviter la faillite ?"

Au Crotoy, l'affiche de la colère contre la fermeture prolongée des restaurants © Radio France - Alexandre Lepère

Une affiche toujours d'actualité

Des phrases écrites au moment des fêtes fin décembre mais toujours d'actualité pour Jean-Philippe Delaunay : "On nous a imposé plein de régles sanitaires, que nous avons mises en place : le gel hydro-alcoolique, les masques... ça nous a coûté une fortune ! On a tous fait des efforts : il fallait laisser ouvert ceux qui ont fait des efforts, et il fallait fermer ceux qui n'en faisait pas" regrette celui qui tient le restaurant depuis 2013.

Selon Jean-Philippe Delaunay, il y a même un deux poids deux mesures, dans les aides distribuées, dont le fonds de solidarité mensuel de 10 000 euros alloué par le gouvernement : "Je n'ai pas le même loyer, ni la même superficie que d'autres... J'ai aussi des crédits à payer : ils ne sont pas arrêtés" souligne le restaurateur, qui ne mâche pas ses mots : "actuellement j'y arrive tout juste grâce au chômage partiel de ma femme. Mais là on est dans la merde (sic), je ne vis même pas avec 100 euros par mois".

D'où ce 2e prêt garanti par l'Etat (PGE), contracté pour subvenir à ses besoins essentiels, payer certaines charges et aussi rembourser ses crédits personnels, notamment pour sa maison.

Jean-Philippe Delaunay, le patron du restaurant "du Port" au Crotoy © Radio France - Alexandre Lepère

S'accrocher pour rembourser les dettes

Pour l'instant, Jean-Philippe Delaunay ne compte pas fermer. Il veut s'accrocher aussi pour rembourser son père à qui il a repris le restaurant. Avec ce double espoir : servir les 190 couverts que comptent l'intérieur de son établissement, et faire travailler les 7 salariés permanents employés à l'année.

Mais depuis cet hiver, Jean-Philippe Delaunay vient surtout par dépit dans son restaurant, sauf pour trier des papiers et surveiller le matériel. En attendant un calendrier pour une réouverture espérée au printemps.