La Nouvelle éco - Au Dorat, la société NITD s'est diversifiée avec la crise, s'ouvrant de nouveaux horizons

"L'activité de NITD se porte bien" résume le patron de NITD, Romain Kerrinckx, depuis son bureau du Dorat, dans le Nord de la Haute-Vienne. France Bleu Limousin vous avait fait découvrir cette entreprise innovante il y a quatre mois, au plus fort de la crise sanitaire. Cette société, spécialisée dans la transmission vidéo, s'était diversifiée en mettant au point des caméras thermiques, très demandées à l'époque, pour tenter de détecter rapidement le Covid-19 sur des individus évoluant dans des entreprises ou des aéroports par exemple.

Evidemment, cette forte demande née dans l'urgence de la crise, a depuis diminué. Mais NITD a saisi cette occasion pour se faire connaître sur ce créneau. "L'activité caméra thermique s'est un peu ralentie" explique Romain Kerrinckx "mais ces caméras vont sûrement passer sur des vues d'ensemble, et donc cela va être inscrit dans des projets à long terme" analyse-t-il. "On a eu des nouvelles commandes, mais le sujet est moins présent, car beaucoup d'entreprises ses sont équipées tout de suite". Aujourd'hui, "l'activité caméras thermiques représente environ 20% de notre activité, alors qu'au plus fort de la crise, cela a représenté jusqu'à 60 ou 65% de notre chiffre".

On a su rajouter une corde à notre arc

Sur l'ensemble de ses activités, et notamment sur la transmission vidéo, les perspectives de NITD sont "bonnes avec deux à trois mois de carnet de commandes devant nous, ce qui nous permet d'être un peu plus serein" explique encore Romain Kerrinckx, qui tire un bilan très positif de la diversification de la société durant la crise. "On a su rajouter une corde à notre arc, et même si on ne fait pas l'année prévue, on va savoir rebondir, avec une carte supplémentaire, ce qui devrait nous permettre d'accélérer" conclut-il.