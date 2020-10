La nouvelle éco : au Havre, des restaurateurs cherchent des solutions pour s'adapter au couvre-feu

Quand ils se sont réunis, ils ont repris les initiales de la ville. "J'LH pas mon resto" ("Je ne lâche pas mon resto") est un collectif monté par une dizaine de restaurateurs du Havre (Seine-Maritime) qui réfléchissent ensemble aux meilleures solutions à mettre en place pour maintenir leur activité, perturbée par le couvre-feu qui s'applique dans le département à partir de 21 h.

"Échanger et trouver des idées"

"L'idée c'est d'avoir un impact le plus faible possible sur le chiffre d'affaires et les emplois", explique Mathieu Octau, responsable du restaurant Les Enfants Sages et membre de ce collectif. Parmi les mesures prises par ces restaurateurs : un service qui commence plus tôt, à 18 h 30, une offre diversifiée avec des planches tapas et des apéritifs dînatoires, ou encore une ouverture des restaurants le dimanche midi.

"Ce collectif il sert à échanger, à trouver des idées, et je pense que chaque restaurateur peut agir plutôt que subir", poursuit Mathieu Octau, invité ce mardi de France Bleu Normandie. Mais si les mesures devenaient plus strictes, avec un couvre-feu par exemple à 19 h ? "On essaierait de trouver d'autres solutions comme de la vente à emporter le soir, mais cela voudrait dire aussi qu'on mettrait une grande partie de l'équipe au chômage partiel, comme pendant le premier confinement", prévient le restaurateur.