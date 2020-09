La Nouvelle éco : au Mans, Dafy moto fait le plein de nouveaux clients

Sans le public des 24h Heures Motos et celui du Grand prix de France, Dafy moto perd une partie de son chiffre d'affaires. La boutique d'accessoires et de pièces pour les deux roues du sud du Mans se console avec l'arrivée de nouveaux clients.

Après les deux mois de confinement, certains Sarthois ont commencé ou ont repris la moto. Le magasin d'accessoires et de pièces de moto Dafy, près du circuit Bugatti, a reçu beaucoup de nouveaux clients dès sa réouverture au mois de mai 2020. "On a énormément de gens qui se mettent à la moto, de tous les âges et de tous les milieux", estime Alexandre Martin, le responsable adjoint de la boutique située rue Etienne Falconnet. Les points positifs de ce mode de transport selon lui : "facile, pratique au quotidien, la liberté, le fun, le loisir".

Des pertes à cause du huis clos des 24h moto et du Grand prix de France reporté

"On sent que les clients ont été privés de liberté à rester chez eux pendant deux mois, donc se promener en moto leur a permis de se réapproprier cette liberté", pense Alexandre Martin. Chez Dafy moto, ils viennent chercher un casque, un blouson, des gants et des bottes. Les accessoires représentent 75% de l'activité de la boutique. Les motards peuvent aussi y faire l'entretien de leur bécane et changer les pneus.

Les premiers mois qui ont suivi la réouverture, le chiffre d'affaires de Dafy moto a presque doublé par rapport à la même période l'année précédente. Cela ne suffira pas à compenser les pertes liées au huis clos des 24 Heures Motos, les 29 et 30 août, et le report du Grand prix de France au mois d'octobre. Lors de ces événements sportifs de grande envergure, les spectateurs, souvent motards, consomment dans les magasins aux abords du circuit Bugatti. "Ces semaines sont essentielles" pour Dafy moto. Alexandre Martin, le responsable adjoint, estime qu'il faudra deux ans à l'enseigne "pour retomber sur ses pieds".

