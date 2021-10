La nouvelle éco : au Mans depuis un an, les livreurs à vélo éthiques Frères Toques tirent un bilan positif

Pas de fast-food, que du vélo et des livreurs salariés à l'heure... Sur un marché hyper concurrentiel dominé par Uber ou Deliveroo, ce créneau responsable était osé. Il semble être en train de payer. Née à Angers en 2015, la société de livraison de repas Frère Toque s'est implantée depuis à Tours et au Mans, où elle dresse un bilan "positif" de sa première année d'exploitation.

Ouvert en octobre 2020 dans la cité cénomane, le service a "bénéficié des deuxième et troisième confinements pour nouer des partenariats avec des restaurants et être le plus réactif possible pour palier leur fermeture", explique Hugo Breton, responsable du développement de l'enseigne, qui continue de tisser sa toile auprès de restaurants ou des food-trucks de haute qualité : "Aujourd'hui, nous travaillons avec une trentaine de restaurants et d'autres sont en négociations. On espère approcher la quarantaine d'ici la fin de l'année."

Entre 0 et 3 000 commandes par mois

Au Mans, la société emploie une trentaine de livreurs, salariés et payés à l'heure, contrairement aux grandes plateformes qui rémunèrent à la course des livreurs auto-entrepreneurs. Mais en terme de chiffre d'affaires, les objectifs sont-ils atteints ? "Ce sont des données qui nous sont plutôt personnelles... Mais pour vous donner une fourchette, on peut varier entre 0 et 3 000 commandes au mois", révèle Hugo Breton.

Quoiqu'il en soit, le développement se poursuit puisque les Frères Toque travaillent à deux nouvelles ouvertures. Une "dans la région" et une autre "à l'extérieur" de la région.