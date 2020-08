La nouvelle éco : au Mans, la galerie Centre Sud mise sur des enseignes inédites pour la rentrée

Au Mans, le directeur de Centre Sud, Loïc Lamouller, aborde la rentrée avec optimisme. Si la galerie n'est pas épargnée par la crise du prêt-à-porter - elle a notamment vu fermer sa boutique Naf Naf, de nouvelles enseignes sont attendues. Elles sont la concrétisation du plan de transformation engagé par le propriétaire depuis qu'il a repris le site en février 2018.

Une salle de sport Fitness Park ouvrira mi-septembre

Parmi les nouveautés annoncées pour cette rentrée, l'ouverture d'une salle de sport Fitness Park est prévue le 15 septembre. "Elle fera 1500 mètres carrés", précise Loïc Lamouller, "ce sera donc l'une des plus grandes salles du Mans. Il sera possible d'y pratiquer le MMA, cette discipline d'arts martiaux autorisée depuis février 2020 sous l'égide de la fédération française de boxe". Un concept inédit jusqu'ici dans la galerie, qui mise sur l'implantation d'offres n'existant pas encore dans les autres centres commerciaux du Mans.

D'autres nouveautés vont suivre, puisque Loïc Lamouller table sur une ouverture en moyenne tous les mois. "Une nouvelle enseigne nationale d'instituts de beauté pour homme va ouvrir son premier magasin au Mans, à Centre Sud", annonce le directeur pour le mois d'octobre. La signature est intervenue en mai, "en plein confinement. Malgré la covid-19, nous avons fait quelques belles visites avec des enseignes qu'on a réussi à séduire. Il y a d'autres enseignes qui arrivent mais je ne peux rien dire pour le moment".

Moins de boutiques, mieux ciblées

Les travaux en cours doivent s'achever en fin d'année pour aboutir à une galerie avec moins de surface commerciale et plus de place pour la déambulation. Les boutiques seront moins nombreuses "quitte à ce que soient plus grandes, ce qui est important aussi en ces temps où on veut mettre de l'espace entre les clients".

"L'enjeu, c'est de repositionner la galerie comme un pôle d'attractivité des quartiers sud", explique Loïc Lamouller. "C'était un site avec de fortes dettes, qui avait été malmené par le passé et qui n'avait pas la bonne image. Nous travaillons sur une offre de proximité, au sens de proche des attentes des habitants. C'est pour cela que nous nous interdisons de démarcher des enseignes qui existent déjà ailleurs".