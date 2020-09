La Nouvelle éco : au Mans, une première année entachée par le confinement pour La Visitation

Un an après son inauguration, La Visitation dresse le bilan. Le centre commercial situé en plein cœur du Mans, à côté de la Place de la République, a souffert des longs mois de confinement. Tout l'été, les clients sont venus profiter des terrasses des restaurants et des bars abritées dans le cloître de l'ancien couvent. La rentrée ressemble un peu à l'ouverture l'an passé. "On a la chance d'avoir une météo assez clémente, les terrasses sont pleines et les commerçants ont le sourire", détaille Christophe Billot, l'un des promoteurs de La Visitation.

Plus de deux mois de fermeture à cause de la Covid-19

Seules deux enseignes n'ont pas fermé pendant le confinement, car elles bénéficient d'un accès extérieur à La Visitation, par la place de la République. Le Fenouil Biocoop et les Burgers de papa sont restés ouverts.

Pour pallier l'arrêt total de l'activité des autres magasins, bars et restaurants, les promoteurs leur ont offert les loyers du 15 mars au 2 juin. "Comme ils ne pouvaient pas exercer leur métier, on ne pouvait pas non plus exercer notre profession de bailleur", explique Christophe Billot. Cette aide a été possible grâce au soutien des banques qui ont repoussé les échéances de prêts.

Un nouvel hôtel quatre étoiles ouvre ses portes en septembre

Pour son premier anniversaire, La Visitation inaugure l'Hôtel Le Prince. Un quatre étoiles avec trente-huit chambres, dont deux suites de 40 m². Le timing ne semble pas idéal avec les 24 Heures du Mans qui se courent à huis clos les 19 et 20 septembre et les annulations d'événements en cascade. "Les partenaires qui avaient réservé leur chambre ont annulé mi-août", souligne le promoteur Christophe Billot. "Ce n'est pas la meilleure année pour ouvrir un hôtel, mais on aura d'autres années pour rattraper ce handicap de l'ouverture."

