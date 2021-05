La nouvelle éco : au marché de Parthenay, les commerçants non sédentaires ravis de retrouver leurs clients

Depuis le 19 mai, les vendeurs de vêtements, chaussures et autres ustensiles de cuisine sur les marchés sont aussi déconfinés. Et ils sont heureux de revoir leur clientèle comme ce mercredi à Parthenay, dans les Deux-Sèvres.

Voilà une semaine que Jean-Pierre Epoulet peut de nouveau s'installer sur les marchés et vendre ses chaussures. Et c'est un soulagement car ce troisième confinement a été compliqué. "L'année dernière on a arrêté deux mois, un mois en novembre et un mois et demi-là, ça fait beaucoup en un an. Nous on est habitués à voir du monde, à parler. C'est un métier on ne peut pas rester chez nous !", raconte ce commerçant.

Et ce ne sont pas ses clientes qui vont le contredire. "On revient les voir nos marchands, ils nous ont manqué", lancent Jeannine et Annie.

Jean-Pierre Epoulet est ravi de retrouver ses clientes sur le marché de Parthenay © Radio France - Noémie Guillotin

Des clients qui sont de retour constate un peu plus loin, entre ses portants de jupes et de chemisiers, Olivier Moron, par ailleurs président de la fédération départementale du commerce non sédentaire des Deux-Sèvres, même si "la météo est un peu capricieuse donc on ne peut pas dire que ce soit la folie mais les achats se font quand même. Nous sommes optimistes".

"Rouvrir on en avait besoin économiquement

Pour ce commerçant aussi la reprise fait du bien car "les aides ne sont pas très conséquentes même si nous avons des structures légères". Et il y a du stock à écouler car "on a été fermé au moment où la marchandise de printemps arrivait", précise Olivier Moron. Ces commerçants du marché de Parthenay qui espèrent que les soldes d'été, censées commencer le 23 juin, seront décalées. Le gouvernement devrait rendre son arbitrage d'ici une à deux semaines.