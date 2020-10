La nouvelle éco : au parc aventure de Treigny, on s'inquiète déjà pour la saison prochaine

C'est un peu la quinzaine de la dernière chance, pour les professionnels du tourisme dans l'Yonne. Les vacances de la Toussaint marquent en général la fin de la saison touristique dans notre département. Une saison particulièrement bousculée cette année. On fait le bilan avec Frédéric Sire, gérant du parc aventure du Bois de la folie à Treigny et d'une salle de loisir à Auxerre.

Vous allez fermer votre parc aventure début novembre, quel bilan tirez-vous de cette saison ?

Un bilan mitigé bien sûr, avec des périodes d'intense fréquentation et des périodes totalement désertiques. Comme beaucoup d'autres, nous avons subi la fermeture administrative jusqu'à début juin. Le mois de juin a été très mitigé. Juillet et août ont été formidables cette année, probablement les meilleurs depuis les 17 ans que le parc existe. Et la fin de saison est classique : le mois de septembre pas trop mal et le mois d'octobre n'est pas encore terminé. mais globalement, il y a une baisse de fréquentation. Même si les chiffres ne sont pas encore définitifs, on estime qu'on est à 25% de moins.

Comment voyez-vous la saison prochaine, qui va démarrer au printemps 2021 ?

Le parc ouvre au plus tôt mi-mars. Notre inquiétude est là. On travaille depuis des années avec de nombreux groupes qui réservent d'une année sur l'autre et beaucoup d'institutionnels. Et ça, c'est maintenant en septembre et en octobre que ça se fait. Pour l'instant, les réservations sont très faibles par rapport à ce qu'on a d'habitude. On se dit que le début de saison sera compliqué. Les vacances de Pâques seront sans doute correctes avec les particuliers, mais fin-avril, mai, juin risquent d'être assez déserts.

Vous avez une salle de loisirs en intérieur à Auxerre "Corsaires et pirates". On imagine que là, la situation n'est pas du tout la même ?

Comme tous les loisirs indoor, la salle a été fermée mi-mars. Et devant l'impossibilité d'appliquer ou de faire respecter les mesures barrières, ça n'a pas rouvert et à mon avis ça ne rouvrira pas. Et ce sera très compliqué de le faire car il n'y a pas de fréquentation. Les gens préfèrent être dehors que dedans. Et une entreprise ne peut pas survivre à une absence totale de clientèle pendant tout ce temps-là. Donc l'entreprise fermera plus que probablement.