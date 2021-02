La nouvelle éco : au péage de Saint-Quentin-Fallavier, Area se prépare à un weekend de chassé-croisé inédit

Habituellement c'est l'un des weekends les plus chargés de l'année sur l'A43 entre Lyon et Chambéry via le nord-Isère. Mais cette année, qu'en sera-t-il avec la fermeture des remontées mécaniques en station ? La société d'autoroute Area avance à l'aveugle mais reste mobilisée face à la neige et pour le respect des règles sanitaires. Alexandre Claude, le directeur d'AREA était l'invité de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère vendedi à 7h15.

Constatez-vous une baisse de fréquentation de vos autoroutes avec la pandémie ?

Alors sur l’année 2020 pour rappeler quelques chiffres, c’est à peu près 20 % de baisse du trafic sur nos autoroutes, 23 % pour les véhicules légers, 8 % pour les poids-lourds. Vu qu’on est sur le premier weekend de départs en vacances, prenons l’exemple de la barrière de Saint-Quentin-Fallavier : une journée normale en semaine c’est 75 000 à 80 000 véhicules par jour, sur les grands départs ça peut aller jusqu’à 120 000, 130 000 véhicules par jour. Le weekend qui arrive, on va observer ce qu’il va se passer, ça nous permettra d’avoir une tendance pour les trois ou quatre prochains weekends.

C’est l’inconnu pour vous une saison sans remontées mécaniques en station et avec un couvre feu à 18 heures ?

Effectivement, ce soir avec l’arrivée des Parisiens, la question qu’on se pose c’est : est-ce que les Parisiens vont partir ce midi et arriver dans notre région ce soir, pour faire une halte à l’hôtel et repartir dès demain matin ? Dans ce cas-là, on aurait un pic de trafic assez tôt demain matin (samedi, ndlr). En revanche, si les Parisiens ne partent que demain matin de la région parisienne, dans ce cas-là, le pic de trafic sera plutôt attendu en début d’après-midi.

Habituellement, vous faites appel à des renforts de personnels au péage, c’est le cas cette année ?

Alors c’est vrai qu'habituellement, on fait appel à des renforts. Mais vu ce qu’on observe depuis le début de l’année, en terme de trafic le weekend, on a décidé cette année de ne pas renforcer les effectifs pour les activités liées au péage et au PC trafic. Par contre, il y a d’autres activités qui sont renforcées.

Quelles sont les activités que vous renforcez ?

D'abord, les agents routiers qui notamment interviennent sur des pannes ou sur des accidents. On a observé, malgré une baisse de trafic, une augmentation des pannes. En effet, les véhicules ont peut-être été moins utilisés avec les confinements et le télétravail. Là, on les prend pour les vacances, ils redémarrent et parfois il y a des pannes. On renforce aussi tout ce qui est en lien avec les mesures sanitaires. Par exemple, on passe deux fois plus de temps au niveau des toilettes des aires de repos pour les nettoyer compte tenu du contexte sanitaire.

