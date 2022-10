La Nouvelle éco : au Poinçonnet, Isabelle Sauzeau est passée des loisirs créatifs à l’art-thérapie

“J’ai animé pendant seize ans un atelier loisirs créatifs au sein du magasin Cultura à Saint-Maur. J’ai vu les bienfaits apportés par l’art sur les personnes qui venaient. J’ai eu envie d’aller plus loin, de comprendre comment ça fonctionnait, de voir les bienfaits que pouvait apporter chaque technique selon la pathologie”, explique Isabelle Sauzeau.

Pas vraiment de rupture donc entre son ancien et son nouveau métier, “plutôt une continuité”, juge-t-elle, même si le cadre est différent. Après une formation au centre de formation et de recherche en art-thérapie de Tours, elle s’est lancée en décembre 2021.

Une activité plurielle

En attendant de devenir auto-entrepreneur, elle est accueillie au sein de la couveuse d’entreprises du Pôle local d’économie solidaire (PLES). Elle reçoit des patients à son domicile et intervient dans différentes structures comme le centre médico-psychologique de Châteauroux, la clinique du Haut Cluzeau à Chasseneuil, la Meli (Maison d'Expression et des Loisirs d'Issoudun) ou encore des écoles au Poinçonnet.

“Le salariat, c’est un petit cocon que l’on quitte. Ce n’est pas évident par exemple de se retrouver toute seule quand on a été longtemps en équipe”, reconnaît Isabelle Sauzeau. Mais il me fallait préparer l’avenir, rechercher un équilibre et aussi donner plus de sens à ce que je fais.” Onze mois après avoir démarré sa nouvelle activité, elle se dit encore “en zone d’expérimentation” avec le projet à terme de pouvoir ouvrir un atelier à domicile.