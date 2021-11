La Nouvelle Éco : au Poinçonnet, la pénurie de composants touche Eurostyle Systems

Directeur de l’usine Eurostyle Systems du Poinçonnet, François Biarneix a le sourire : “Depuis la mi-octobre, nous avons retrouvé un niveau d’activité que nous n’avions pas connu depuis plusieurs mois.” Mais il se montre prudent : “Demain ça peut s’arrêter. L’incertitude et l’inconnue sont difficiles à gérer. Pour les salariés, ce n’est pas facile de voir ces variations d’activité.”

Créée en 1964 dans le quartier Balsan à Châteauroux, l’usine s’est installée en 1987 allée des Sablons au Poinçonnet. En 2009, elle a été rachetée par le groupe GMD, fournisseur spécialisé de solutions intérieures et extérieures pour automobile. Elle emploie actuellement 177 salariés.

Équipementier automobile de rang 1, l’usine a pour clients Stellantis (fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles) et Renault-Nissan-Mitsubishi. Elle équipe la Renault Zoé, les Peugeot 5008, 3008 et 2008, la Citroën C5 Aircross, l’Opel Mokka et des véhicules haut de gamme tels que la DS7 et l’Alpine A110.

À flux tendus

La production se fait à flux tendus suivant le rythme des chaînes de montage des constructeurs. Depuis le début de la crise sanitaire, la pénurie de composants a entraîné à plusieurs reprises leur arrêt avec des répercussions immédiates sur l’activité de l’usine Eurostyle Systems. “Le pire, c’est quand plusieurs s’arrêtent en même temps”, souligne François Biarneix.

L’embellie actuelle sera-t-elle durable ? Rien n’est moins sûr. La crise dans le secteur de l’automobile pourrait bien jouer les prolongations en 2022. Chez Eurostyle Systems, on s’y prépare avec deux budgets différents : un s'appuyant sur les volumes actuels et l’autre sur une baisse des volumes.

Le site de Châteauroux emploie 177 salariés. - Eurostyle Systems

Un investissement d'1,7 million d'euros

Dans un contexte compliqué, Eurostyle Systems mise sur l’avenir. L’entreprise vient d’investir 1,7 million d’euros dans une machine de thermocompression installée dans un nouvel atelier de production créé en 2020 dans un ancien hall logistique. “Ce projet, qui nous a valu d’être retenu dans le cadre du plan de relance, vise à proposer des solutions innovantes aux constructeurs utilisant moins de plastique.”

L’usine vient ainsi de démarrer la fabrication de bacs vide-poche en grande partie à base de chanvre, deux fois plus légers que la même pièce en plastique, pour la Mégane eVision électrique assemblée à Douai (Nord). Une technique qui pourrait, demain, être utilisée pour d’autres pièces comme des panneaux de portes.