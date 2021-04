La Nouvelle Eco : Au RC Vannes "si on croit au projet du club, il faut investir"

Au RC Vannes on se dit que les très bons résultats sportifs cette saison permettent d'envisager de belles choses dans les années à venir. Si le club ne monte pas cette année en Top 14, l'élite du rugby, il faudra espérer au moins rester en haut du championnat de Pro D 2 les saisons prochaines. "Et dans ce cas pour être compétitif, il faut investir dans de nouvelles structures, notamment un tout nouveau centre d'entrainement", précise Martin Michel, directeur général du RC Vannes.

Le centre d'entrainement d'un coût de 4 millions 5, sera construit entre la 4 voies et l'actuel terrain d'entrainement sur le site Jo Courtel - BLEHER ARCHITECTES

Et ce bel outil ce sera un centre d'entrainement de 2 000 mètres carrés et d'un coût de 4 millions et demi.

La région Bretagne va apporter 1 million dans le financement du centre d'entrainement. Le club discute avec le département et la ville de Vannes et empruntera par ailleurs sur une durée à définir. Dans ce centre on trouvera des vestiaires, un espace médical et de balnéo, des salles de repos, vidéo et de musculation et l'espace administratif. Les travaux débuteront en juin pour une livraison fin 2022.

Le futur terrain synthétique, "un vrai plus" pour les joueurs et les entraineurs du RC Vannes © Radio France - François Rivaud

A côté du centre d'entrainement, sera également construit un terrain synthétique couvert de 1 200 mètres carrés. Ces deux sites sont l'oeuvre de Hervé Bléher et de son cabinet d'architectes, à Plumelec. Ce projet de terrain synthétique couvert, également porté par la ville de Vannes "sera connecté au centre d'entrainement afin d'assurer une continuité des fonctions", précise Hervé Bléher.

Et puis, enfin, pourrait -on dire ! le club se dote d'un terrain synthétique financé par la ville de Vannes pour 1 million 6. Les joueurs ne feront plus les déplacements à Grandchamp les jours de pluie.

Le centre d'entrainement sera construit à cet emplacement. Il sera un atout supplémentaire dans la professionnalisation du RCV © Radio France - François Rivaud

Pour terminer et pour être dans l'air du temps, le club réfléchi avec ses partenaires à donner un nom au futur centre d'entrainement (on appelle ça le "naming"), qui sera avec le stade de La Rabine, la deuxième vitrine du RCV.