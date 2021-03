La Nouvelle Eco : Au Soler, la Maison des Startups veut continuer à grandir

Pour le moment, huit entreprises sont accueillies dans cette Maison des Startups. "Pour donner quelques exemples, nous avons une entreprise qui permet de prendre des rendez vous en ligne de manière hyper sécurisée pour tout ce qui est médecin, établissement de santé" détaille Flavien Noël, coordinateur de Pôle Action Média. "Nous avons une autre entreprise qui est spécialisée dans la récupération de données sur Internet pour les experts en marketing. Et puis des entreprises qui font du jeu vidéo" détaille Flavien Noël, coordinateur de Pôle Action Média.

L'idée de cet espace est non seulement d'accueillir des chefs d'entreprises, mais aussi de les aider à se développer. "C'est aussi un lieu où l'on va rencontrer d'autres chefs d'entreprises pour avoir des retours d'expérience."

Les entrepreneurs sont pour certains issus du département des Pyrénées-Orientales, mais la Maison attire aussi au-delà. "Nous attirons des entreprises ou des porteurs de projets qui viennent d'ailleurs dans la région, de Toulouse, par exemple. Et de plus en plus de Barcelone. Nous avons vraiment une tendance à un retour au pays de Français expatriés avec des beaux parcours internationaux. En réfléchissant, ils se disent que c'est peut être plus opportun de créer son entreprise en France, et notamment dans notre département. Avec la qualité de vie et également l'écosystème de plus en plus dynamique. Ça permet de ne pas se perdre à Paris et à Lyon, par exemple, et de rester assez proche de Barcelone."

L'interview de Flavien Noël est à réécouter en podcast.