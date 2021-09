La nouvelle éco : au Space 2021, une innovation bretonne pour prédire l'ovulation des truies

Quand l'intelligence artificielle permet de prédire l'ovulation des truies et donc d'optimiser l'insémination et de gagner du temps. Cette innovation bretonne, baptisée Gwiz, a obtenu le label Innov'Space, lors de l'édition 2021 du Space, le salon international de l'élevage à Rennes, jusqu'au 16 septembre.

Moins de temps passé aux inséminations

Cette technologie, unique en Europe, est le fruit d'une collaboration entre deux entreprises du bassin rennais : Dilepix, spécialisée l'intelligence artificielle, et Synthèse Elevage, qui propose des solutions nutritionnelles et d'hygiène pour les éleveurs. "On s'est basés sur le fait qu'au cours du cycle, il y a une variation physiologique de la température. On sait que ça existe chez la femme, ça existe aussi chez la truie !", résume Emma Cantaloube, de Synthèse Elevage, à l'origine du projet il y a trois ans. Cette technologie permet donc à la fois de détecter le moment des chaleurs chez la truie mais aussi de prévoir l'ovulation, ce deuxième point devrait intéresser l'éleveur car "plus il connaîtra le moment de l'ovulation, plus il pourra réduire le nombre d'inséminations".

Emma Cantaloube de Synthèse Elevage et Jérémy Foisil de Dilepix présentent leur innovation pour la première fois au Space 2021. © Radio France - Maxime Glorieux

Il faut une heure au total pour réaliser 15 inséminations. Selon cette vétérinaire de formation, on compte en moyenne 64 inséminations par élevage : Gwiz devient donc un gain de temps pour les éleveurs, des économies de masse salariale et donc d'argent, tout en étant une solution non-invasive pour l'animal. L'appareil ressemble à un scanner de supermarché sur lequel on aurait ajouté un tube noir. "On pose la caméra au niveau de l'anus et de la vulve de la truie et on prend une photo simplement, le plus facile c'est de profiter d'un moment où les truies sont debout, avant un repas, comme ça on enchaine et ça va assez vite. Ensuite on relie la caméra à l'ordinateur et on transfère les photos à la base de données : cela permet de dire à quel moment du cycle elle en est", détaille Emma Cantaloube sur le stand du projet au Space.

Un système révolutionnaire pour le suivi de santé ?

Cette technologie est prometteuse selon Jérémy Foisil, responsable commercial pour Dilepix : "Aujourd'hui, c'est pour la détection de l'ovulation mais Emma a déjà plein d'autres idées : la mesure de la température peut servir pour des pathologies ou le suivi de santé des animaux", avance-t-il. Gwiz est l'un des 35 projets repérés par le label Innov'Space. Pour le moment, seuls quatre élevages ont pu le tester afin d'alimenter la base de données. L'outil doit maintenant être simplifié pour ensuite être commercialisé.