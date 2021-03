La Nouvelle éco : au sud de Beaune, une agence immobilière sillonne les marchés

L'agence mobile couvre le nord de la Saône-et-Loire et le sud de la Côte-d'Or

Si vous habitez entre Beaune et Chalon-sur-Saône, vous risquez de croiser une drôle de camionnette sur votre marché habituel. En plus du fourgon du boucher, et du stand de vêtements , vous pourriez bien tomber sur un véhicule qui vous propose des maisons !

A son bord un conseiller peut vous présenter des biens à vendre ou à louer dans votre secteur. Le système a été mis en place début janvier par l'agence Neyrat immobilier qui compte 13 enseignes en Bourgogne, et dont la maison mère est basée à Chalon-sur-Saône.

"L'idée est de se rendre dans les villages, les communes où nous n'avons pas d'agence" explique Philippe Chambin le directeur général de Neyrat immobilier. "On veut aussi développer notre offre locative. On intervient une semaine sur trois sur toute la côte chalonnaise."

50 mille euros pour transformer une camionnette en agence immobilière

"On a investi 100.000 euros dans cette camionnette pour en faire une agence mobile haut de gamme, dont 50.000 euros consacrés à l'aménagement. Elle est climatisée, chauffée, et nous avons deux écrans pour présenter toutes nos annonces. C'est vraiment comme une agence miniature."

"La clientèle des zones rurales n'a jamais été prise en compte alors qu'elle est importante. On a commencé a parcourir les marchés début janvier, et ça fonctionne. On a beaucoup de contacts, des estimations, des rentrées de mandat. En tout au niveau du chiffre d'affaires, c'est bien parti" assure Philippe Chambin.

Il y a un an, suite au premier confinement, on a vu bon nombre de citadins chercher une maison à la campagne et cette tendance ne se dément pas selon le directeur général de Neyrat Immobilier.

"Bien sur le phénomène est un peu retombé" poursuit Philippe Chambin, "mais le sud de la Côte-d'Or et le nord de la Saône-et-Loire restent prisés. C'est le moment pour investir. On peut trouver des maisons à rénover pour 140.000 - 150.000 euros. Ensuite à la location on a un très bon rendement de l'ordre de 7 à 10% brut, ce qui nous place à un niveau aussi intéressant que Lyon ou Marseille par exemple."