La Nouvelle Eco : au technopôle d'Albert-Méaulte, l'avenir de l'aéronautique en question après le Covid

Depuis mars 2020, le secteur aéronautique connait l'une des pires crises de son histoire. Avec la pandémie et la chute du transport aérien, c'est tout le secteur qui tourne depuis au ralenti. En France, cela s'est traduit par 23,4 milliards d'euros de perte de chiffre d'affaire, et 8000 suppressions de poste, rien qu'en 2020.

Une situation catastrophique pour le technopôle d'Albert-Méaulte, au nord-est d'Amiens, largement dépendant de cette filière. "Dans ce bassin d'emploi, qui représente quand même 3 000 emplois directs et indirects, plus d'une cinquantaine d'entreprises, _cette crise est un choc_. Il y a vraiment une tradition industrielle, c'est une filière d'excellence, qui était habituée à la croissance, au succès", analyse la préfète de la Somme Muriel Nguyen.

Pas d'effondrement, mais 220 licenciements

Elle participait ce vendredi avec d'autres acteurs locaux (élus, industriels, syndicats...) à un comité de suivi pour évaluer rapport à l'appui l'ampleur des dégâts. Pour la préfète, le pire a été évité, grâce notamment aux 20 millions d'euros apportés par l'Etat : "La mobilisation de tous, ces mesures d'urgence et ce plan de relance ont permis d'éviter un effondrement, une catastrophe pour le territoire. Aujourd'hui, la reprise est là mais fragile. Les cadences reprennent progressivement mais l'activité ne retrouvera pas avant 2023 son niveau d'avant la crise".

Plus de 200 licenciements sont néanmoins à déplorer, sans compter les dégâts sur l'intérim. L'heure est maintenant à la reconstruction : "Les dégâts sur l'emploi ont déjà été faits. Maintenant la question est "comment on reconstruit ?", puisque le secteur aérien va redémarrer. Comment on refait de l'activité sur le secteur d'Albert ? Comment on transforme ces chiffres en réalité ? Et la réalité c'est en création d'emploi derrière", assène Stéphane Bresson, délégué CGT chez Stelia.

Se diversifier pour moins de dépendance à l'aéronautique

Les syndicats attendent désormais du concret au-delà des annonces. "Effectivement on voit des effets d'annonce, avec le "3-20", 60 avions commandés. C'est bien, mais ce n'est pas le "3-20" qui fait travailler toute une entreprise. Et sur les long-courriers il reste des inquiétudes à long-terme", tempère Julien Da'Rolt, délégué syndical chez AAA et Secrétaire général CFDT Métaux Somme. "Après on ne va pas être trop pessimiste. Il faut qu'Airbus Atlantique donne un engagement, un signe fort maintenant à la population du territoire pour pouvoir relancer les activités du lycée Potez, la motivation des gens. Dire "ne vous inquiétez pas : on a ce qu'il faut, on fait des annonces, et dans 10 ans, 15 ans, vous pourrez mettre vos enfants à l'école parce qu'il y aura de l'activité ici"".

La survie passera aussi par une transformation économique profonde : "Dans l'économie rien n'est jamais gagné. On le voit bien, on était sur un secteur porteur : l'aéronautique. Regardez, il y a eu le Covid, paf ! Tout s'est effondré. Mais il faut rebondir. Là l'idée ça va être de se diversifier pour que le poids de l'aéronautique pèse moins dans nos entreprises", conclut : Michel Watelain, le Président de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot. A l'heure actuelle, 25 projets industriels bénéficient du plan de relance de l'Etat, à travers 2,3 millions d'euros d'aides et 6,3 millions d'euros d'investissements productifs.