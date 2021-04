La nouvelle éco : Auchan Pau met son drive en mode piéton

Confiné et pas envie de prendre la voiture pour faire vos courses ? Si vous habitez dans le centre-ville de Pau, Auchan a décidé de se rapprocher de vous. Depuis ce mercredi 7 avril, l'enseigne Auchan de Pau a décidé d'investir le centre-ville de la cité royale.

Sur la rue Emile-Guichené, à deux pas des Halles et de la place Clémenceau, la nouvelle boutique ressemble à une épicerie (moderne) de quartier. A l'intérieur, des produits du quotidien en appoint. Mais aussi des employés d'Auchan qui vont vous donner vos courses.

Avec ce drive piéton, vous faites vos courses en ligne via Auchan.fr, et vous pourrez les récupérer trois heures plus tard. Un service de proximité, complémentaire de l'hypermarché installé route de Tarbes et du drive associé, qui a pour première cible les habitants du centre-ville de Pau et ceux qui y travaillent.

Un nouveau service, et une nouvelle boutique, qui devrait apporter un peu de dynamisme dans l'une des rues commerciales paloises.

