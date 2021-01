La nouvelle éco : Aún Paris, des cosmétiques propres fabriqués à Brest

Spécialisée dans le soin solaire naturel, la marque Aún Paris est en pleine campagne de lancement de son second produit, un lait hydratant "parfait". Cette jeune pousse aux racines bretonnes a pris le parti d'allier respect du corps et de l'environnement.

Elle ne parvenait pas à trouver la crème solaire de ses rêves, alors elle l'a inventée. Frédérique Seta a passé deux ans à chercher la bonne formule en laboratoire, et après une batterie de tests, la marque Aún Paris est lancée en avril 2020 sur une plateforme de financement participatif. L'accueil dépasse toutes les espérances de l'entrepreneuse parisienne originaire de Trébeurden (Côtes d'Armor) : 3 500 tubes vendus.

100/100 sur Yuka

Disponible en précommande depuis quelques jours, le lait pour le corps répond à un même cahier des charges : un produit à la fois bon pour la peau, garanti sans perturbateur endocrinien, plaisant à appliquer grâce à une texture agréable, et surtout avec un impact écologique minimal. Aún revendique des formules "les plus clean possibles, c'est-à-dire les moins nocives pour la santé humaine et les plus respectueuses de l'environnement marin." C'est d'ailleurs la première marque française de crèmes solaires à obtenir la note maximale de 100 sur 100 sur l'application Yuka.

Marque de référence

Conçus en région parisienne mais fabriqués à Brest, les produits d'Aún Paris se vendent bien en Bretagne, selon Frédérique Seta. Qui affiche son "ambition de devenir une marque de référence en terme de soin solaire très performant, tant au niveau de la protection solaire que du respect de notre peau, de notre santé et aussi de l'environnement. C'est dans ce sens que je développe Aún. D'autres produits sont à venir, ils tourneront toujours autour de l'univers de la protection solaire."

Infos pratiques. Le lait du corps Aún Paris est en prévente sur la plateforme Ulule jusqu'au vendredi 19 février (à partir de 25 euros). Les commandes seront livrées début mars. La crème solaire est disponible sur la boutique en ligne (25 euros les 100 ml).