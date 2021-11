La Nouvelle Éco : un salon de coiffure ambulant sillonne la campagne autour de La Châtre

Depuis l’obtention de son CAP il y a huit ans, Justine de Los Santos parcourait la campagne dans un rayon de 40 km autour de La Châtre. “Quand on coiffe à domicile, il faut sans arrêt transporter son matériel et les lieux ne sont pas toujours adaptés. La fatigue commençait à se faire sentir, j’allais travailler à reculons”, explique-t-elle. Pour autant, elle ne se voyait pas ouvrir un salon de coiffure avec des horaires fixes : elle avait envie de conserver une certaine liberté.

“On voit beaucoup de foodtrucks. Je me suis dit que si on arrivait à faire à manger dans un camion, on pouvait aussi y faire autre chose. J’ai vu quelques exemples de salons de coiffure ambulants dans d’autres régions et je me suis lancée”, raconte-t-elle.

Un investissement de 25 000 euros

Elle a racheté un camping-car d’occasion. Son compagnon et un ami se sont occupés de transformer l’intérieur en un véritable salon de coiffure avec un bac à shampoing et un fauteuil avec pompe hydraulique pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Sa mère s’est quant à elle occupée de la décoration du véhicule. Justine de Los Santos a investi 25 000 euros dans ce projet.

Le camping-car de Justine de Los Santos parcourt les routes du Boischaut Sud. - Coiff'hair le salon ambulant

Depuis le 1er novembre, cette jeune maman a repris la route au volant de son camping-car. “Mes clients sont fans du concept. Cela fait un lieu chaleureux, un peu privatisé puisque je ne peux accueillir qu’une seule personne à la fois. Et je peux faire tout ce que l’on peut proposer dans un salon, j’ai tous les produits à disposition.” Elle continuera toutefois à aller au domicile des personnes à mobilité réduite.

Ses rendez-vous sont planifiés deux semaines à l’avance en fonction de ses déplacements. À partir de décembre, elle prévoit également de s’arrêter le temps d’une journée sur la place de certains villages des environs de La Châtre.