La nouvelle éco : aux Angles le parc animalier compte sur les skieurs pour lancer sa saison

Fermé au public depuis le reconfinement, le parc animalier des Angles mise sur une réouverture en décembre mais espère surtout l'arrivée rapide des skieurs afin d'accueillir le plus de public possible.

Calme plat. En ce moment, les bouquetins, loups, isards, mouflons, marmottes et autres pensionnaires du parc animalier des Angles ne sont pas franchement dérangés par les visiteurs, fermeture administrative oblige. "Aujourd'hui nous ne sommes plus que deux à nous occuper du parc" explique Jean-Luc Amet, le directeur. "On se charge du nourrissage, des soins et de l'entretien". Si les animaux supportent sans surprise très bien la situation, les comptes du parc eux souffrent un peu plus. "Nous avons quand même réaliser une bonne saison estivale où nous avons accueilli pas mal de monde mais il ne faudrait pas que la fermeture dure trop longtemps car la saison hivernale est aussi très importante pour nous."

Importante aussi, la venue des skieurs dans les stations. Et les incertitudes liées aux covid-19 ne sont pas rassurantes. "On vit avec la population qui vient skier, c'est une part importante de notre clientèle. On espère aussi que les catalans pourront aussi venir chez nous pour cette fin d'année."