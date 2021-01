La nouvelle éco : aux Villettes (Haute-Loire), la Maison Bonnefoy tisse son avenir

France Bleu Saint-Etienne Loire : Jusqu'à maintenant vous fabriquiez surtout pour les autres et vous leur laissiez la commercialisation. Votre stratégie a changé ?

Chloé Bonnefoy, directrice de la Maison Bonnefoy : Nous avons décidé de vendre nos articles en direct sur notre site internet. C'est une révolution car c'est tout une organisation. Nous sommes une vieille entreprise avec des habitudes. Le changement est toujours compliqué. Lors du premier confinement nous avons créé des masques à destination des professionnels locaux et il y a eu beaucoup de demande des particuliers. Pour le moment cela représente une toute petite part de notre activité mais on espère bien le développer dans les années à venir pour essayer d'être de plus en plus autonomes.

Votre planning de production est plus adaptable aujourd'hui

Nous travaillons toujours avec un an d'avance sur nos collections. Nous sommes en train de finaliser la collection "hiver" comme on l'aurait fait pour un salon professionnel du mois de janvier. Nous voulons qu'elle soit prête pour la présenter à nos clients. 80 ans d'histoire c'est une fierté mais c'est aussi une pression. On n'a pas envie d'être la génération qui va tout faire s'écrouler. Il faut arriver à se réinventer pour faire perdurer notre entreprise.