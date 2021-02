La nouvelle éco : avant la St-Valentin, les clients affluent au Dorcel Store du Mans, magasin de jeux coquins

À deux jours de la Saint-Valentin, les clients sont de plus en plus nombreux au Dorcel Store du Mans, ce magasin qui vend notamment des accessoires et jeux érotiques. Depuis les deux derniers confinements, les pratiques sexuelles des Français ont évolué.

De plus en plus de clients poussent la porte du Dorcel Store, au Mans.

Dans deux jours, c'est la Saint-Valentin ! Ce dimanche 14 février, vous avez peut-être prévu un dîner en amoureux et/ou une soirée plus intimiste et coquine avec votre partenaire. Au Mans, beaucoup ont ce programme de la Saint-Valentin en tête. Au nord de la ville, les clients sont actuellement nombreux à pousser la porte du Dorcel Store, ce magasin d'accessoires coquins.

Les articles et jeux érotiques davantage recherchés par les Français

Selon un récent sondage mené par l'Ifop, 51% de la population française a utilisé des sextoys en 2020. Il s'agit là d'un niveau record par rapport aux autres années (48% en 2017, 37% en 2012, 9% en 2007 et 7% en 1992). Une tendance clairement ressentie par Soukaima Denjelloum, la gérante du Dorcel Store au Mans. "C'est vrai que depuis la crise, on a de plus en plus de clients. D'abord ils se renseignent sur internet et ils viennent ensuite en magasin". C'est d'autant plus le cas à deux jours de la Saint-Valentin, une période phare pour ces magasins dédiés "aux plaisirs érotiques et sensuelles".

Au Dorcel Store du Mans, les clients viennent souvent en couple ou bien tout seul. "On a tous les cas de figure et on voit surtout de nouvelles têtes" raconte la gérante, Soukaima Denjelloum. La plupart du temps, la clientèle recherche des sextoys, de la lingerie ou encore des jeux érotiques. "Avec la situation sanitaire actuelle, qui est compliquée pour tout le monde, les gens veulent se déconnecter et prendre du plaisir" conclut Soukaima Denjelloum, qui espère que ce récent engouement permettra, à terme, de lever certains tabous sur la sexualité, encore présents dans la société française.