La nouvelle éco : avant les vacances d'été, elle ouvre une pension pour chats et chiens en Isère

Elle veut mettre sa passion aux services des propriétaires de chiens et de chats. Audrey Laget, 26 ans, s'apprête à ouvrir le 27 juin prochain une pension pour animaux de compagnie à Chatonnay, entre La Côte-Saint-André et Bourgoin-Jallieu.

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité de pension pour chiens et chats ?

Et bien, depuis toute petite, j'ai eu cet amour pour les animaux. Mon grand-père a eu énormément de chiens avec qui je partais souvent en balade, les promener. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai eu des chiens, et puis là, j'ai eu ma petite dernière il y a six ans.

On sait qu'un foyer sur deux en France a un animal domestique. Est ce qu'ici vous sentez cette demande de gens qui ont besoin de faire garder leur animal ou leurs animaux ?

Oui, oui, il y a eu énormément de demandes l'année dernière, j'en ai déjà gardé quelques-uns et c'est vrai que les gens demandent énormément, mais les pensions sont totalement complètes. J'ai encore vu le cas ces derniers jours sur les réservations. Il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes.

Du coup, avant, ce n'était pas encore professionnel, c'est ça ? À partir de là, vous vous êtes dit pourquoi pas ?

Ça a été un essai, déjà, voir si j'aimais bien le métier et si ça me passionnait. Mais bon, étant donné que j'aime énormément les animaux, du coup, ça a été plus que ok. Donc du coup, j'ai fait une formation en mai 2022 qui a été validée et puis ensuite, j'ai entamé les procédures pour ouvrir. C'est directement à mon domicile donc c'est vrai que j'ai toujours un accès visuel sur les pensionnaires et c'est des bâtiments qui ont déjà été existants, que j'ai refait un petit peu aux normes par rapport à ce qui a été demandé durant la formation.

Et cette formation, en quoi est-ce qu'elle consiste ?

C'est tout ce qui concerne le bien être animal, sur les transports aussi également. J'ai appris quand même pas mal de choses que je connaissais pas. Sur toutes les maladies infectieuses par exemple, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a énormément que ce soit autant pour les chiens ou pour les chats. J'ai le droit de garder neuf animaux, pas plus. Il y aura trois chats et six chiens.

Neuf places, est-ce que c'est assez ou est ce que vous envisagez déjà de vous agrandir, si possible face à la demande ?

Non, je ne souhaite pas agrandir, tout simplement parce qu'avec neuf animaux, j'aimerais vraiment me concentrer sur eux et vraiment qu'ils accèdent à leur bien être en étant ici. Cela se remplit quand même assez vite. Il me reste encore quelques places pour cet été, mais c'est un peu ric rac.

Qu'est ce que les gens recherchent quand ils vous appellent pour faire garder leur animal alors que les vacances d'été approchent ?

Alors là, les dernières personnes que j'ai eu recherchaient énormément les petites pensions pour que l'animal ne soit pas trop stressé. Quand il commence à y en avoir beaucoup, il y a beaucoup d'aboiements et donc forcément, les animaux peuvent être stressés. Je vivrai normalement comme toutes les personnes qui vivent au Smic, mais au final, ça me suffit largement. Tant que le bien être des animaux est là, c'est l'essentiel.