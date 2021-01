La Nouvelle Eco : Avec Barber Weiser Shop, votre barbe est naturelle, bio... et vegan !

Depuis son village d'Escoubès (Béarn), Amaury a décidé de prendre soin de votre barbe. Pour cela, il a décidé de créer son entreprise en ligne, et de vous permettre d'accéder à des produits naturels, bio et même vegan, pour entretenir votre poil.

Barber Weiser Shop recèle de dizaines de produits qui feront du bien à votre barbe et votre peau. Mais aussi à la planète ! Car Amaury propose du conditionnement qui respect l'environnement, avec de nombreuses recharges pour vos produits, afin de réduire la consommation de plastiques dans les contenants.

Des poils pour votre blaireau sans produit animal, jusqu'aux baumes et mousses qui préservent votre peau et la nature, le naturel prend possession de votre visage. Des huiles au poivre noir ou à la barbe à papa, des baumes et bientôt des savons, sans oublier le kit indispensable pour entretenir sa barbe et devenir un véritable pogonophile !

Il ne reste plus qu'à essayer... quitte à vous faire pousser la barbe si votre visage est encore sans poil !

Ecoutez et réécoutez la Nouvelle Eco avec Barber Weiser Shop : rendez-vous ici !