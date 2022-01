La Nouvelle éco : avec la Boutix Terra Phoenix, on achète bio à Hédé-Bazouges

A l’origine, la Boutix Terra Phoenix a été créée pour compléter l'offre du marché bio hebdomadaire. Lancé par Nina Coulon, Laurence Morvan et Carole Maudet en 2017, le commerce a aujourd'hui bien évolué : “On propose désormais nos propres produits frais. Toujours bio et le plus possible en vrac et local”, explique Nina Coulon.

La liste des produits locaux est aujourd'hui très fournie : “On a la chance d’avoir des producteurs de pâtes installés sur la commune, on a également des tisanes, du jus de pomme, de l’huile de colza, de la viande de bœuf. La région compte aussi des producteurs de savon.” L'épicerie s'approvisionne aussi auprès de grossistes installés en Bretagne : “On essaye d’avoir le plus de local possible. Donc on travaille par exemple avec Ecodis, qui est basé dans le Morbihan, et avec Aprobio à Betton, au nord de Rennes”, explique Nina Coulon

Une belle évolution

Depuis décembre dernier, Nina Coulon est devenue la première salariée de la Boutix Terra Phoenix, transformant ainsi son statut de bénévole engagée, en emploi. A ses côtés, une quarantaine de bénévoles aide au maintien de la boutique, en accueillant les clients sur les horaires d’ouverture ou en donnant un coup de main lors des travaux.

En effet, la boutique a triplé sa surface en 2021, passant d’un petit 15m² à un 45m², “nous avons aussi 10m² de réserve”, se réjouit la nouvelle salariée. “ Ca permet de mieux circuler dans la boutique, donc c’est plus agréable. Et on a une meilleure visibilité grâce aux baies vitrées qui donnent sur la place.”

Confiance et autonomie

Mais la spécificité de la Boutix Terra Phoenix se trouve surtout dans sa philosophie : “ Pour nous, la confiance et l’autonomie sont primordiales. Chaque adhérent a un petit carnet, dans lequel il note lui-même ses pesées.” A la caisse, c'est donc l'adhérent qui indique au vendeur combien de kilogrammes de pâtes ou de riz, il a acheté.

Un fonctionnement qui semble porter ses fruits, puisque la Boutix compte 120 familles adhérentes. “ 51% de notre clientèle vient de la commune, et 49% d’autres communes, dans un rayon de 15 km”, affirme Nina Coulon. Face à ce succès, le commerce va désormais ouvrir quatre jours par semaine, au lieu de deux : le lundi et le jeudi de 16h30 à 19h30, le mercredi de 10h30 à 19h30, et le samedi matin.