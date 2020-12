La nouvelle éco : avec la crise sanitaire, les articles de fêtes ne se vendent plus

Les deux périodes de confinement ont fait mal aux magasins spécialisés dans la vente d'articles de fêtes. Les gros clients comme les restaurants ou les discothèques ont disparu. Et avec les restrictions sur le 31 décembre, les articles de vont pas non plus se vendre pour les fêtes de fin d'année.

Avec la crise sanitaire, les magasins qui vendent des articles de fêtes dans les Pyrénées-Orientales ont connu une année 2020 particulièrement difficile. L'interdiction des fêtes a fortement fait baisser le nombre de clients et avec les restrictions imposées par le gouvernement sur le réveillon du 31 décembre (couvre feu obligatoire), les fêtes de fin d'années s'annoncent tout aussi compliquées. "Ca fait neuf mois qu'on est impacté" explique Damien Darmigny, le responsable du magasin Janson Confetti à Perpignan. "On a loupé toutes les fêtes du Carnaval jusqu'au 31 décembre en passant par la Saint-Jean, le 14 juillet et Halloween".

La clientèle la plus intéressante est absente

Les magasins spécialisés dans la fête ont surtout perdu leurs gros clients, comme les bars, restaurants, boîtes de nuit, campings et comité des fêtes. "Il nous reste que les miettes" réagit Damien Darmigny. "On vend quelques ballons et des guirlandes pour des anniversaires à la maison et aussi des feux d'artifice mais c'est tout." Ce magasin prévoit pour 2020 une baisse de son chiffre d'affaire comprise entre 40 et 50%.