La nouvelle éco : avec la crise sanitaire quelles conséquences pour la filière nautique en Bretagne

On sait que la crise sanitaire que nous traversons actuellement n'est pas sans conséquence pour l'économie. Nous nous intéressons ici à un secteur qui pèse lourd en Bretagne : la filière nautique. Elle rassemble plus de 1200 entreprises et compte près de 6 000 emplois.

Difficile évidemment d'avoir un aperçu global de la situation. On sait que les centres nautiques ont souffert avec une reprise d'activité tardive et donc moins de rentrées financières. Du côté des industriels, on fait le dos rond, comme chez Lorima, 50 salariés, fabricant de mâts en carbone, à Lorient. Après un arrêt progressif puis total de l'activité au début du confinement, celle ci a repris peu à peu en avril. Le chiffre d'affaires connaîtra cependant cette année une baisse de 15 à 20 %.

"Il ne faut pas relâcher nos efforts", plaide Vincent Marsaudon, le directeur de Lorima.

A RC Marine, anciennement Massif Marine, à quelques encablures du port du Crouesty, à Arzon, les ventes de bateaux neufs et d'occasion ont été un moment totalement stoppées, puis ont repris progressivement. Et, surprise, "le résultat n'est pas si mauvais que ça", d'après Laurent Martin, le directeur. Celui ci explique que les ventes prévues en 2020 ont été réalisées en un temps record. La vente de matériel et les ateliers de réparation ont eux en revanche plus soufferts du manque d'activité.

Difficile de prédire à quoi ressemblera le marché l'an prochain et après si la crise sanitaire persiste © Radio France - François Rivaud

Maintenant, tout le monde pense à l'avenir, avec ou sans coronavirus. Lorima, a un projet avec les Chantiers de l'Atlantique à Saint Nazaire dans le cadre d'une commande de paquebots à voiles du croisiériste MSC ou encore avec le CNRS, dans le cadre de la recherche astronomique. "Aller sans arrêt à la recherche de nouveaux marchés, c'est l'espoir", précise Vincent Marsaudon.

Du côté de RC Marine, l'avenir est encore flou.. "L'annulation des grands salons de La Rochelle et de Cannes ajoute de l'incertitude", explique Laurent Martin. Les commandes se passent après l'été et il veut être prudent pour 2021.

En tout cas cette crise pourrait avoir un effet positif : "elle pourrait accélérer le regroupement d'entreprises qui additionneront leurs compétences", déclare Vincent Marsaudon, "et plus solides financièrement pourront chasser en meute pour décrocher de futurs contrats."