La nouvelle éco : un guide vous propose les meilleurs vins bourguignons de moins de 20 euros

Dans le nouvelle éco ce matin on vous parle d'un nouveau Guide dédié aux vins : la première édition du guide des Meilleurs vins Bourguignons à moins de 20 euros. L'ouvrage est sorti en librairie. Olivier Borneuf le fondateur de la Tulipe Rouge qui édite ce nouveau guide est l'invité de la nouvelle éco ce mardi 26 octobre 2021 sur France Bleu Bourgogne.

Pourquoi ce guide très ciblé ?

O. B : parce que c'est le cœur du marché pour la plupart des nouveaux consommateurs, qui dépensent entre 15 et 20 euros, que ce soit aux domaines et chez le caviste d'où cette sélection .

Qu'est ce qu'on va trouver comme types de vins dans ce guide ?

O. B : de tout, du blanc, du rouge ou même des crémants de Chablis au Mâconnais en passant par la Côte-d'Or et la Côte chalonnaise. On trouve des noms très connus mais aussi de belles découvertes.

Comment avez-vous établi les sélections ?

O. B : on a seulement le critère du prix puis on est allé sur place grâce au BIVB, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne a organisé pour nous des dégustations à l'aveugle. On est venu à plusieurs pour confronter nos avis et ainsi dégager une sélection exigeante.

Des vins bourguignons de qualité à moins de 20 euros ça existe vraiment ?

O. B : c'était le pari et oui ça existe! Cela a d'ailleurs toujours existé et dans toutes les appellations. Dans notre guide on des vins "stars" qui confirment et des découvertes qui ont accepté de jouer le jeu de la critique, de jeunes domaines très prometteurs et j'invite vos auditeurs à les découvrir dans cette première édition.

Vu le contexte et une crise sanitaire qui n'est pas terminée, publier un guide papier, c'est un pari risqué ?

O. B : oui c'est un pari audacieux mais qui rencontre dès maintenant un succès car le client du digital n'est pas celui du papier. D'ailleurs on peut télécharger gratuitement ce guide ou choisir de le payer pour l'avoir en version papier. Il coûte 20 euros, le même prix que les vins que l'on conseille !