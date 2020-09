la nouvelle éco avec le club de rugby de Guéret

Après l'arrêt brutal pour cause de confinement, le championnat de fédérale 3 reprend ce dimanche avec un rendez vous à Sancerre pour les rugbymen guérétois. Après la covid, les moyens du sport amateur ne sont plus les mêmes.

l'esprit de corps est plus que jamais nécessaire dans le sport amateur

30% Voilà le chiffre de réduction du budget du RCGC pour cette nouvelle saison. Jean Claude Tanty le président a fait ses comptes: "nous avons eu trois matches à domicile d'annulés (sur un total de onze) avec autant de recette guichets et buvette en moins. Les sponsors maillots ont certes tous dit qu'ils repartaient. Il faut néanmoins faire des économies. Nous avons réduit la masse salariale (les indemnités versées aux joueurs) d'un quart et tous ont accepté sauf un qui est parti. L'école de formation se' déplacera moins avec 25% de moins là encore. Ca devrait passer même s'il faut augmenter le budget déplacement avec 1000 kilomètres de plus à parcourir par l'équipe première."

Et le président du club de rugby de Guéret d'avertir: "Si un nouveau confinement se produit, ce sera la mort du sport amateur".