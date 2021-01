La Nouvelle éco: avec le couvre-feu, les AMAP de Côte-d'Or adaptent leurs horaires de distribution

Et vous, êtes-vous du genre à vous précipiter pour faire vos courses de la soirée juste avant 18H ? On le voit, avec le couvre feu , c'est le rush dans les magasins à la sortie des bureaux. Tous ceux qui sont en circuits courts doivent aussi s'adapter. C'est le cas des AMAP, ces associations qui proposent sous forme d'abonnement des paniers issus des producteurs locaux.

Généralement ces associations reçoivent leurs adhérents en soirée, bien après l'heure de sortie des bureaux. Là , il faut s'adapter. Comment font elles ? On a posé la question à Laurence Martin, c'est une des bénévoles qui anime "Les jardins de Capucine". Une AMAP basée dans le quartier Montmuzard à l'est de Dijon.

"On distribue habituellement le jeudi soir de 17h à 18h30 , et là on a avancé nos horaires , c'est de 16h30 à 17h45. On arrive a trouver des solutions pour chaque adhérent, on essaie de le faire prendre par une personne de son entourage ou par nous mêmes.

Et vous avez tout le monde ?

Sur 63 personnes, on a eu seulement 2 absences jeudi dernier.. malheureusement leur panier est "perdu" mais chacun s'organise en fonction de son planning.

Ça vous demande beaucoup d'efforts du côté des bénévoles ?

Oui car le producteur habituellement pèse les légumes devant les adhérents, et là , il est obligé de préparer les paniers a l'avance , il met tout dans une caisse individuelle. Il y a plus de main d'oeuvre à prévoir.

On parle d'un possible nouveau confinement , de nouvelles contraintes, vous pourrez faire face ?

Au premier confinement , on avait réussi a distribuer car on tes produits de première nécessité, on a eu de la part de la mairie de Dijon l’autorisation de distribuer sur l'espace public ("Les jardins de Capucine" livrent leurs paniers devant le bâtiment Latitude 21). En cas de nouveau confinement , on sera encore là.