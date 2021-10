La Nouvelle Eco - Avec le Covid-19, la vente d'équipements s'envole pour la sellerie Horse Rider à Limoges

Lorsqu'elle a ouvert sa boutique Horse Rider à Limoges, en février 2019, Laury Renaud avait anticipé beaucoup de choses, mais pas la crise sanitaire qui a frappé le monde de plein fouet. Comme dans tous les commerces, l'épidémie de Covid-19 a d'abord été un choc, puis une situation face à laquelle il a fallu réagir. Mais finalement, ça n'a pas eu d'impact négatif sur son activité. Le contexte incite même les cavaliers à faire plus de dépenses dans son magasin.

Les clubs équestre prêtent moins de matériel vu le contexte sanitaire

Depuis la rentrée scolaire, les clubs sportifs ont aussi repris du service et enregistré de nouvelles inscriptions qui se répercutent directement sur les affaires de la jeune femme. Ceux qui se mettent à l'équitation ont besoin de s'équiper, des cavaliers plus aguerris ont parfois besoin de renouveler leur matériel et, entre les deux, il y a aussi des clients que Laury Renaud ne voyait pas forcément auparavant. "Dans la conjoncture actuelle, les centres équestres prêtent de moins en moins les affaires, dû au Covid. Donc forcément, les gens qui, avant, venaient sans casque, sans petit équipement, sont maintenant obligés de l'acheter."

La responsable de Horse Rider se réjouit d'accueillir tous ces clients dans son magasin, d'autant qu'au début de la crise sanitaire c'est d'abord l'inquiétude qui a dominé pour sa toute jeune entreprise. Elle s'est toutefois mise au "click and collect", via son site Internet. "Finalement, les gens se sont bien prêtés au jeu et on a pu traverser cette crise assez sereinement, sans trop de dégâts."

Se démarquer grâce aux réseaux sociaux

Laury Renaud joue d'ailleurs à fond la carte internet, par sa présence sur les réseaux sociaux. Pour elle il est "primordial" d'être présente sur Facebook et Instagram. Elle communique aussi sur le réseau Tik-Tok, sur lequel elle publie régulièrement de courtes vidéos sur un ton humoristique. "Ce n'est pas fait pour vendre directement, c'est plus pour amuser et distraire. Mais par ce biais-là, vous faites connaître votre commerce en France et à l'étranger." Le but est donc d'arriver à se distinguer face à la concurrence et d'essayer de marquer les esprits. Parmi les personnes qu'elle touche dans le monde de l'équitation, certaines repensent peut-être à elle lorsqu'elles auront besoin de matériel. "Un jour ils se diront peut-être "tiens, j'avais vu une sellerie" et ça se concrétise en achats, du coup."

Des projets d'avenir

Preuve que les affaires marchent bien, Laury Renaud vient de recruter une apprentie, qui va pouvoir la seconder dans le magasin tout en poursuivant sa formation. L'avenir s'annonce très bien selon elle, "parce que j'ai une clientèle qui est très fidèle, qui grossit de jour en jour." Elle rêve d'ouvrir un deuxième magasin dans une autre ville. "On a des projets à moyen et long terme et on voit l'avenir assez sereinement pour le moment."