La nouvelle éco : avec le retour des mariages, "je suis occupé jusqu'en septembre", se réjouit un photographe

Julien Le Moine a lancé son entreprise de photographie "Émotion Pixelisée" à Teloché au mois de mai. Le déconfinement et le retour des mariages lui ont permis de boucler son carnet de commandes le week-end pendant plusieurs mois.

Freinés ces derniers mois, les mariages vont être beaucoup plus nombreux ces prochaines semaines. Photo d'illustration

L'entreprise Émotion Pixelisée, installée à Teloché près du Mans, n'a qu'un mois, mais "j'ai pris une grande respiration à partir du moment où les mariages ont eu les autorisations progressives ces dernières semaines", se réjouit Julien Le Moine, photographe et créateur de l'entreprise. Qui dit couvre-feu repoussé à 23h avant l'été dit également retour en grande pompe des bals et des soirées pour marquer l'événement. "A partir de ce week-end et jusqu'au mois de septembre je suis pris pour des reportages de mariage", poursuit Julien Le Moine.

Le photographe n'a pas eu peur de se lancer dans l'aventure en plein confinement : "avant j'étais ingénieur, manager d'équipe dans l'automobile. C'est peut-être la crise de la quarantaine ou ma passion de la photo qui m'ont poussé à me reconvertir".

Un secteur concurrentiel en Sarthe

Dans le département, "on est assez nombreux", reconnaît Julien Le Moine. Malgré tout, "chacun peut trouver sa place avec une touche personnelle, moi j'ai une approche très sentimentale. Les gens choisissent aussi leur photographe en fonction de leur vision...". Et pour l'instant, "_le bouche à oreille fonctionne très bien_, il y a une demande très forte".