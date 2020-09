La nouvelle éco : avec le télétravail, Bruneau vend de plus en plus de fournitures de bureau

Effet du confinement, le développement du télétravail fait les affaires des entreprises qui vendent du mobilier et des fournitures de bureau. C'est le cas de Bruneau, entreprise de l'Essonne qui réalise 80% de ses ventes en ligne. Certains produits se vendent trois, quatre, voire quinze fois plus qu'avant. Son directeur marketing digital et relation client, Ludovic Loy, répond aux questions de France Bleu Paris.

Est-ce que vos ventes ont augmenté ces derniers mois ?

Absolument, c'est une accélération que l'on a pu constaté à partir du moment où les gens étaient confinés, en particulier sur Paris qui est un secteur où on a beaucoup de clients. Beaucoup de ces clients tout à coup nous ont demandé de les livrer à une adresse différente, c'est-à-dire directement à leur domicile. Historiquement, on avait une commande sur 100 qui concernait un télétravailleur, et à partir du confinement on s'est retrouvé à dix commandes sur 100.

Ça se poursuit même depuis le déconfinement ?

L'effet s'est un peu amenuisé, mais néanmoins il se poursuit. D'un télétravail en mode un peu "panique", on est maintenant dans un télétravail qui semble s'organiser.

Quels sont les produits que vous vendez le plus ?

Beaucoup de produits qui tournent autour de l'informatique. L'ordinateur portable bien sûr, mais aussi tout ce qui va avec : casque, clavier, une souris ergonomique, un écran supplémentaire... Ensuite on a des éléments de confort, puisque le télétravail c'est potentiellement sept ou huit heures de travail assis chez soi, et là ça nécessite d'avoir un vrai siège de bureau. Donc on a constaté une accélération des ventes sur certains modèles de sièges, qui répondent à ces besoins de confort et d'ergonomie, mais qui en plus sont des produits design, qui vont bien s'intégrer dans l'habitat du télétravailleur. Ca nous a conduit à renforcer beaucoup notre offre, et donc à trouver de nouveaux produits mieux adaptés à ces besoins.

Il y a certains produits dont les ventes ont véritablement bondi ?

On est allé jusqu'à des ventes multipliées pas 15 sur des produits qui peuvent paraitre anecdotiques, comme les webcams. Même si la plupart des ordinateurs sont équipés de caméras, les gens ont visiblement besoin de webcam pour communiquer à distance plus facilement.