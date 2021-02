"La Nouvelle éco " : avec les crêperies fermées, la cidrerie Sorre à Plerguer tourne au ralenti

C'est une situation inédite que vit le cidrerie Sorre, une entreprise artisanale, créée en 1952 et située à Plerguer, près de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). A sa tête depuis 2011, la 3è génération familiale, Aurélie Chesnais et son frère Mickaël Chapron. Propriétaires de 35 hectares de vergers, ils travaillent aussi avec de petits producteurs qui ne traitent pas leurs pommes sans pour autant avoir le label bio.

Chiffre d'affaires en chute libre

Après le premier confinement, la cidrerie avait redressé la tête l'été dernier mais le 2ème confinement a été un coup rude. "On ne fait même pas 60% de notre chiffre d'affaires habituel" s'alarme Aurélie Chesnais. Dans l'entreprise, l'atelier de fabrication est à l'arrêt, les cuves sont remplies de cidre qui n'a pas été mis en bouteille. Globalement la production a baissé. Les 9 salariés ont été mis au chômage partiel, mais depuis le début du mois, ils ont pu revenir à la cidrerie pour y effectuer quelques travaux de maintenance.

On a trois camions qui font les livraisons en direct ou chez les grossistes. On a deux camions qui ne sont pas sortis depuis fin octobre - Aurélie Chesnais

De nouveaux cidres en préparation

En raison de cette pause forcée, Mickaël Chapron élabore de nouveaux cidres. "Dès le mois d'avril, on va être prêt pour mettre de nouveaux produits sur le marché". Ils seront mis en vente en boutique. "On est à l'arrêt mais il faut travailler les jus car on fait du pur jus sans concentré, sans conservateur" explique Aurélie Chesnais "on est un produit vivant". L'idéal serait une réouverture des restaurants et des crêperies pour le week-end de Pâques début avril.

On espère reprendre début avril, une période qui lance notre saison habituellement. Si on y arrive, ça va nous sauver - Aurélie Chesnais

Pour info : la boutique de la cidrerie Sorre à Plerguer est ouverte de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi