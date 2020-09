La nouvelle éco : Avec Placéco, huit chefs d'entreprise lancent leur média économique en Gironde

Voici un nouveau venu dans le paysage médiatique en Gironde : le site Placéco, dédié à l'actualité des entreprises locales, a été lancé officiellement le 3 septembre. A l'origine du projet, on retrouve Yann Buanec, ancien rédacteur en chef du Journal des entreprises Gironde. Un poste qu'il a occupé pendant 10 ans et qui a lui a permis de visiter pas moins de 2 200 entreprises dans le département. Fort de cette expérience, ce Breton d'origine a conçu Placéco au début de l'année. Pour financer le projet, il s’est associé à sept chefs d’entreprises, choisis pour leur implication dans l'écosystème local. Avec eux, il a imaginé un site à mi-chemin entre un média et un club d’affaires. L'objectif : répondre aux différentes problématiques des entrepreneurs.

La rédaction et le volet commercial sont gérés par des équipes différentes pour éviter les conflits d’intérêt. Côté rédaction, on retrouve par exemple un live mensuel, au cours duquel un patron ou un élu répondra, en direct, aux questions des internautes. De nombreux reportages et interviews seront réalisés en immersion dans les entreprises, car les patrons "se livrent plus facilement chez eux" selon Yann Buanec. L'équipe commerciale, de son côté, gère notamment Placéco Affaires, un espace virtuel consacré au business entre entrepreneurs.

"Le média de la relance"

La date de lancement était initialement prévue le 2 avril, mais la crise sanitaire a chamboulé les projets de l'équipe, qui s'est adaptée. "Dès le mois d'avril on a redéfini le projet. C'est là qu'est née l'idée de Placéco Affaires. On s'est dit que, davantage qu'avant, les entrepreneurs allaient être très préoccupés par le développement de leurs entreprises. Et davantage qu'avant, avec l'effet Covid, ils vont privilégier le local" explique Yann Buanec. "Et au-delà de ça, puisque l'on se lance le 3 septembre, l'idée est d'incarner le média de la relance. On veut être un média optimiste, on va valoriser les entreprises qui se développent, qui sont en croissance... Il y aura évidemment aussi des mauvaises nouvelles, on en parlera, mais ce n'est pas ce que l'on mettra en avant au quotidien."

L'équipe de Placéco n'utilise pas le terme d'abonnés et préfère parler d'adhérents. "Nous organiserons des rendez-vous aussi bien digitaux que physiques. Plus qu'un accès à l'info, ici ils ont accès à une communauté."

