La nouvelle éco : avec ses stations météo, Sencrop facilite le travail des agriculteurs héraultais

Entretien avec Martin Ducroquet, co-fondateur de Sencrop. Une entreprise qui a développé une station météo nouvelle génération à destination des agriculteurs. Dans l'Hérault, une centaine sont déjà installées et d'autres devraient suivre prochainement.

Martin Ducroquet et Michael Bruniaux, les co-fondateurs de Sencrop - Sencrop

Sencrop vend des "stations agro-météo connectées". De quoi s'agit-il ?

On installe auprès des viticulteurs, des arboriculteurs et des agriculteurs des stations météo qu'ils vont positionner dans leurs parcelles. Ça va leur permettre de visualiser en temps réel sur une application mobile les conditions météo, ce qui leur permet d'intervenir le cas échéant. Par exemple, si de grosses pluies sont annoncées.

On sait que, dans l'Hérault notamment, les événements orageux peuvent être très importants. Récemment, les viticulteurs ont été très touchés par la grêle au mois d'avril. Grâce à ces stations météo qui vont mesurer le vent, la pluviométrie, l'hydrométrie, ils vont pouvoir mieux gérer leurs risques et intervenir au bon moment, au bon endroit, dans leurs parcelles.

C'est une précision qu'on ne pouvait pas avoir avec les données de Météo France ?

Non, parce que Météo France apporte plutôt de la prévision météo. On va donner de l'information sur les 24 prochaines heures, les sept prochains jours. Nous, on va plus être sur la partie observation. L'agriculteur, le matin quand il prend son café, il va être sur l'application pour regarder ce qu'il s'est passé durant la nuit. Est ce qu'il y a la pluie ? Est ce que ça génère de l'humidité dans l'air qui fait qu'il y a des maladies qui sont en train de se développer ?

Quand on parle de maladies, il s'agit notamment de champignons. Et en fonction des éléments qu'il a, un agriculteur ou un viticulteur va peut-être dire : "Je fais l'économie d'un passage de traitement, j'irrigue un peu moins pour préserver les ressources en eau, etc." Il peut prendre cette décision parce qu'il aura une information très locale de ce qui s'est passé dans son champ.

Ces stations météo peuvent-elles améliorer les récoltes ?

Ce sont des outils qui permettent d'augmenter les rendements. On le voit sur l'application Sencrop, les agriculteurs et les viticulteurs la consultent deux à trois fois par jour. Ils vont pouvoir regarder le capteur dans leurs champs, mais également tous les capteurs du territoire de l'Hérault.

D'ailleurs, on est en train de mailler fortement le territoire. On a aujourd'hui une centaine de capteurs sur l'Hérault. Parmi les 20 000 capteurs qu'on a implanté partout en Europe de l'Ouest.

Combien ça coûte une station météo Sencrop ?

Çacoûte 350 euros et ça permet déjà d'équiper sa parcelle avec une première station. Et puis, avec un abonnement de 80 euros par an, on peut se connecter à notre application et consulter tous les relevés.