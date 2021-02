La Nouvelle Eco : AVS communication réfléchit à un outil de production plus écologique

AVS Communication est une entreprise dijonnaise spécialisée dans la signalétique des transports, des gares et des devantures de commerces. La crise sanitaire a plongé l'entreprise dans des difficultés majeurs :

"Depuis plus d'un an, on est à 50 % d'activité," reconnaît Arthur Deballon, le directeur. "Les difficultés ont commencé pour nous très tôt. On a eu un coup d'arrêt fin février avec _la fermeture des événements de + de 5000 personnes_. Une grande partie de notre activité est liée à la vie économique. En ce moment, on aurait du préparer le salon de l'agriculture où encore s'occuper des cérémonies des vœux. "

Comment se projeter ?

Malgré la crise économique, Athur Deballon et les 20 salariés d'AVS Communication tentent de se projeter vers un avenir meilleur : "on est sur des réflexions et des d'investissements dans le cadre du plan de relance. On pense à réinvestir sur des machines de production avec des découpes et des matières différentes. On réfléchit à de nouvelles machines plus écologiques."

