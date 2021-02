La nouvelle éco : avec la crise, Axsol relocalise la fabrication de rampes d'accès pour handicapés

Relocaliser une nouvelle activité en pleine crise sanitaire : le pari était risqué mais nécessaire pour Axsol, PME basée à Trappes spécialisée dans l'importation et la distribution de rampes d'accès pour les personnes handicapées. "Ce n'était absolument pas prévu dans nos plans de développement, lance le PDG Jean-Paul Mignard, mais un de nos fournisseurs principaux m'a annoncé fin mars 2020 qu'il mettait la clé sous la porte !"

Ce fournisseur basé au Royaume-Uni est le seul à produire des rampes d'accès pour handicapés en fibres de verre, plus résistantes et personnalisables : un produit qui représente 20% des achats et des ventes d'Axsol. La PME décide alors de reprendre à son compte cette production dans ses locaux de Trappes.

Lancement d'une chaîne de production

"L'industrie n'est pas du tout notre métier initialement, reconnait Jean-Paul Mignard. Mais nous étions tenus par des contrats et des marchés publics à honorer." La PME doit ainsi fournir 500 rampes d'accès handicapé pour équiper le tramway de Bruxelles : elle n'a pu en livrer qu'une cinquantaine avant la liquidation de son fournisseur britannique, relocaliser la production en Île-de-France pour poursuivre était "nécessaire".

"On a donc repris l'activité et _créé un atelier d'assemblage, finition et expédition dans nos locaux à Trappes_", précise le PDG d'Axsol. Depuis le mois de septembre, c'est depuis l'Île-de-France que les rampes d'accès handicapés sont ainsi fabriquées et envoyées. Une personne supplémentaire a été recrutée dans la PME de 15 salariés, et "on envisage d'avoir trois à six personnes en plus d'ici trois ans."

Du Made in France compétitif

Relocaliser la production depuis le Royaume-Uni a été un challenge au vu des restrictions liées au coronavirus. _"_La reprise de matériel, des moules et des outillages nous a coûté 150.000 euros, explique Jean-Paul Mignard. Le plus contraignant était de produire à nouveau ces matériels sans avoir de transfert de technologies puisqu'on ne pouvait pas se déplacer entre le Royaume-Uni et la France."

Le coût de production est supérieur d'environ 12% en France, selon les premières estimations de l'entreprise, "ce qui s'explique en partie par le différentiel du coût de main d'oeuvre, plus qualifiée en France avec plus de charges sociales." Pas de quoi faire fuir les clients pour l'heure, assure le PDG d'Axsol : "ils ont très bien accepté et compris cette démarche, voire _affichent de façon extrêmement claire le Made in France_."